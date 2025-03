Convocação da Seleção: um ano e meio depois, Neymar deve aparecer

Quinhentos e trinta dias depois de aparecer na convocação da Seleção Brasileira pela última vez, o atacante Neymar deve voltar a ser a grande estrela na lista que será divulgada nesta quinta-feira (6) pelo técnico Dorival Júnior. A partir das 11h (de Brasília) o treinador anuncia os 23 nomes que irão representar o Brasil nos duelos com Colômbia, dia 20, e Argentina, dia 25, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

➡️Se for convocado, Neymar terá maratona de jogos pelo Santos e Seleção

Neymar consta na pré-lista de convocados divulgada por Dorival Júnior na semana passada, e só não estará em campo diante de Colômbia e Argentina se apresentar uma lesão de última hora. O próprio Dorival já externou em outras oportunidades que conta com o atacante do Santos, que voltou a jogar com regularidade este ano após ficar longo período afastado por causa da lesão mais grave que sofreu na carreira — e que aconteceu justamente quando estava a serviço da Seleção Brasileira, em jogo diante do Uruguai, pelas Eliminatórias.

Além disso, a convocação desta quinta-feira é a mais delicada para o Brasil no qualificatório para a Copa do Mundo de 2026. Quinta colocada na classificação para o Mundial, com 18 pontos em 12 jogos, a Seleção terá pela frente na rodada duas equipes para as quais perdeu no 1º turno. Além disso, Dorival Júnior está pressionado após o Brasil empatar os dois últimos jogos, diante de Venezuela e Uruguai, em novembro do ano passado.

A se confirmar a convocação de Neymar para Seleção, será o reencontro entre técnico e jogador num mesmo time após a crise entre os dois, em 2010. À época, o atacante se revoltou após não ser escolhido por Dorival para bater um pênalti diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão daquele ano. O treinador quis afastar o atacante por dois jogos, mas a diretoria do Santos se negou e o técnico acabou deixando o clube.

O episódio, porém, já foi superado, segundo o próprio técnico da Seleção Brasileira já declarou. No início do mês passado, Dorival Júnior afirmou à TV Globo que Neymar “ainda tem condições de ser protagonista do futebol mundial”. E o nome na pré-lista de convocados reforça esse entendimento.

Com campanha irregular, Dorival Júnior está pressionado na Seleção Brasileira (Foto: Jose Bogado/AFP)

Para além de Neymar: convocação da Seleção pode ter surpresas

Se a convocação de Neymar é dada como certa na Seleção Brasileira, alguns nomes que constam na lista de pré-convocados sugerem que Dorival Júnior pode optar por algumas surpresas para os jogos com Colômbia e Argentina.

No gol, Hugo Souza, do Corinthians, é um dos seis pré-selecionados. Na zaga, Murillo (Nottingham Forest) é um dos que estão sendo avaliados pela comissão técnica. Nas laterais, Dodô (Fiorentina) e Wesley (Flamengo) também apareceram na lista dos pré-convocados.

No meio-campo, o são-paulino Oscar — que voltou ao futebol brasileiro após 13 temporadas e esteve na Copa do Mundo de 2014 — também pode reaparecer. Mas as maiores dúvidas do técnico estão no ataque: nada menos do que 16 nomes apareceram na pré-convocação da Seleção Brasileira. E Neymar nem é um deles, já que consta como meia.