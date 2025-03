Jogador aparece na pré-lista do Brasil e de seleção europeia; entenda

Douglas Santos, do Zenit, está entre os 52 nomes da pré-lista de convocados do Brasil para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, em março. No entanto, o jogador também foi chamado para defender a seleção da Rússia. O caso gerou curiosidades nos fãs de futebol, que não entenderam inicialmente a possibilidade.

O motivo é que o camisa 3, que defende o Zenit, recebeu a cidadania russa. No clube desde julho de 2019, Douglas já conquistou títulos importantes como a Taça da Rússia, o Campeonato Russo e a Russian Premier-Liga. Com a cidadania, ele está apto para atuar pela seleção do país eurasiático.

A última vez que o brasileiro apareceu entre os convocados da Seleção Brasileira foi em 2013, quando defendia o Náutico e foi chamado para um amistoso contra a Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Depois, participou do ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Esta é a primeira vez que o lateral aparece na lista da seleção russa, que disputará um amistoso contra a Zâmbia. Do lado brasileiro, o jogador concorre pela posição com Alex Telles (Botafogo), Alex Sandro (Flamengo), Abner (Lyon, da França) e Guilherme Arana (Atlético-MG).

Foto: Reprodução

Quando a Seleção Brasileira joga?

O técnico Dorival Júnior irá divulgar a lista definitiva com os 23 convocados nesta sexta-feira (7). O primeiro compromisso da Seleção Brasileira será contra a Colômbia, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45 (de Brasília), e o segundo contra a Argentina, no dia 25, às 21h, em Buenos Aires.

Confira os nomes da pré-lista

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City), Hugo Souza (Corinthians), Lucas Perri (Lyon), Weverton (Palmeiras).

ZAGUEIROS: Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Danilo (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest).

LATERAIS: Dodô (Fiorentina), Abner (Lyon), Alex Sandro (Flamengo), Alex Telles (Botafogo), Douglas Santos (Zenit), Guilherme Arana (Atlético-MG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo).

MEIO-CAMPISTAS: Alisson (São Paulo), André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Éderson (Atalanta), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Lucas Moura (São Paulo), Lucas Paquetá (West Ham), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar Jr. (Santos), Oscar (São Paulo).