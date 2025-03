Rizek se derrete por goleiro da Seleção que brilhou em noite de Champions

Alisson Becker foi o grande destaque na vitória do Liverpool por 1 a 0 sobre o PSG no Parc des Princes, pelas oitavas da Champions League. O PSG dominou amplamente o jogo e criou chances claras, mas esbarrou em um Alisson inspirado. Vários jornalistas se derretera pelo goleiro, inclusive André Rizek que caracterizou a atuação de Alisson como "nota dez".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- A atuação do Alisson hoje é obscena. Os caras do PSG vão sonhar com as defesas dele por dias. Uma atuação nota 10, porque não vejo como tirar sequer um décimo da perfeição que foi o jogo dele em Paris. O posto de segundo melhor goleiro do Brasil pode até render alguma discussão - escreveu Rizek em sua conta no x.

continua após a publicidade

O brasileiro fez 9 defesas ao longo da partida, muitas delas em situações de extremo perigo, como chutes à queima-roupa e tentativas de longa distância que pareciam destinadas ao gol. Veja um desses lances;

Segundo o Sofascore, ele terminou o jogo com uma nota altíssima de 9,4, sendo eleito o melhor jogador em campo por diversos analistas e pela UEFA. Sua atuação também foi reconhecida e exaltada pelo jornalista Leonardo Bertozzi. Veja;

continua após a publicidade

➡️ Raphinha é herói, e Barcelona vence Benfica com um a menos na Champions League

O próprio Alisson, em entrevista pós-jogo ao TNT Sports, reconheceu a magnitude de sua performance: “Provavelmente a melhor da minha vida até agora. O técnico nos avisou como seria difícil jogar contra o PSG, e eu sabia que teríamos que sofrer. No final, Harvey entrou e fez o gol. É uma grande noite para o Liverpool - comemorou o goleiro da Seleção Brasileira.

O técnico Arne Slot também rasgou elogios, afirmando que Alisson é “o melhor goleiro do mundo” e que nunca trabalhou com alguém capaz de atuar nesse nível.