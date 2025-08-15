Carlo Ancelotti é flagrado com jogador do Flamengo em restaurante
Próxima convocação da Seleção acontece em dez dias
Em imagem publicada pela Coluna do Fla (Flamengo), na noite desta quinta-feira (15), Samuel Lino e Carlo Ancelloti são vistos lado a lado em restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de janeiro. Segundo apurações do Lance!, o encontro não foi premeditado. Ambos jantavam pela região e quando se encontraram ocasionalmente por lá, quando foram fotografados.
Carlo Ancelotti esteve presente no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo e Internacional, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, para observar jogadores com potencial de convocação para a Seleção Brasileira. Na ocasião, Samu Lino esteve entre os titulares rubro-negros.
Além de Ancelotti, o diretor de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, o coordenador técnico, Juan, e o preparador de goleiros Cláudio Taffarel também representam a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na partida.
Jogadores do Flamengo foram convocados recentemente
Recentemente, do lado rubro-negro, Léo Ortiz e Alex Sandro foram convocados para defender a Amarelinha. Além deles, Léo Pereira e Pedro, também do Fla, e Alan Patrick, do Inter, estiveram em pré-listas.
