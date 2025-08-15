menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Carlo Ancelotti é flagrado com jogador do Flamengo em restaurante

Próxima convocação da Seleção acontece em dez dias

ARQUIVO, CARLO ANCELOTTI
imagem cameraCarlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Marlon Costa/AGIF)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
09:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em imagem publicada pela Coluna do Fla (Flamengo), na noite desta quinta-feira (15), Samuel Lino e Carlo Ancelloti são vistos lado a lado em restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de janeiro. Segundo apurações do Lance!, o encontro não foi premeditado. Ambos jantavam pela região e quando se encontraram ocasionalmente por lá, quando foram fotografados.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Carlo Ancelotti esteve presente no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo e Internacional, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, para observar jogadores com potencial de convocação para a Seleção Brasileira. Na ocasião, Samu Lino esteve entre os titulares rubro-negros.

Além de Ancelotti, o diretor de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, o coordenador técnico, Juan, e o preparador de goleiros Cláudio Taffarel também representam a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na partida.

continua após a publicidade

Jogadores do Flamengo foram convocados recentemente

Recentemente, do lado rubro-negro, Léo Ortiz e Alex Sandro foram convocados para defender a Amarelinha. Além deles, Léo Pereira e Pedro, também do Fla, e Alan Patrick, do Inter, estiveram em pré-listas.

Léo Ortiz comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Atlético-MG no Maracanã
Léo Ortiz comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Atlético-MG no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias