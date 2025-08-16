Em participação no podcast "De Jogador pra Jogador", de Muller, Vanderlei Luxemburgo apontou a condição para Neymar brilhar na próxima Copa do Mundo. Para o técnico, o bom desempenho do camisa 10 não passa estritamente pelo condicionamento físico, mas sim por lidar melhor com as críticas. Além disso, entende que a maneira com a qual será utilizado taticamente pode fazer toda a diferença para a Seleção Brasileira.

- Não vejo o Brasil ganhando se não mudar a estrutura do futebol brasileiro. Tínhamos Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Esses cinco jogadores decidiram a Copa do Mundo. Quem hoje pode decidir? O único que poderia ajudar seria o Neymar, desde que ele coloque na cabeça que é um jogador de nível de Copa do Mundo. Se não colocar, não adianta - opinou.

Quando questionado pelo ídolo do São Paulo sobre as questões físicas do astro, que sofreu recorrentes lesões graves nas últimas temporadas, Luxemburgo reforçou que tal aspecto não impede Neymar de ser o grande protagonista da equipe brasileira.

- Com 50%, ele joga mais do que qualquer um que está ali. Neymar tem um ego muito maior do que ele. Santos foi o time do Pelé, a torcida vaiou o Pelé, cobrou. E o Neymar não aceita ser cobrado por ninguém, porque o ego dele é maior. A reação que ele tem é de agredir e atacar quem fala que não é um jogador de qualidade. Ele pode receber crítica e tem que transformar isso em algo positivo para ele - afirmou.

- Ele com 50% jogaria a Copa do Mundo. Pelé só foi ser o Pelé em 1970. Em 1958 e 1962, quem ganhou a Copa foi o Garrincha. Quanto mais maduro, melhor. Basta ele querer. Agora, ele é milionário, acha que está acima do bem e do mal e não aceita crítica - completou.

Neymar em ação contra o Cruzeiro no Brasileirão 2025 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Por fim, Luxa explicou como enxerga a função tática de Neymar na Seleção Brasileira.

- Neymar não pode jogar mais onde jogou. Tem que ser próximo da área, igual o Tostão na Copa de 1970, porque ninguém vai tocar a porrada nele. Se jogar perto da área e tiver paciência para se movimentar atrás dos volantes, quando pegar a bola será decisivo. Eu teria uma conversa com o pai do Neymar e ele junto: "Vocês querem disputar uma Copa? Eu vou convocar, mas é regra é essa aqui. Esquece o que tem de dinheiro, de conquista, que você é o melhor. Quer ir comigo? Vai junto." E colocaria como atacante solto - finalizou.

O italiano Carlo Ancelotti poderá contar com o astro do Santos pela primeira vez nos próximos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. No dia 25 deste mês, o ex-Real Madrid anunciará os convocados para os jogos diante de Chile e Bolívia. Neymar não atual com a Amarelinha desde outubro de 2023.