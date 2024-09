Estreantes: Dorival explica convocações de Vanderson, Abner e Igor Jesus

Dorival Júnior durante coletiva de convocação da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 27/09/2024 - 13:56 • São Paulo (SP)

A lista de convocados que vestirão a camisa da Seleção Brasileira nos próximos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo trouxe três estreantes: Aber, do Lyon; Vanderson, do Mônaco, e Igor Jesus, do Botafogo. O técnico Dorival Junior explicou a escolha dos três atletas e destacou que eles já chamavam sua atenção quando ainda atuava como treinador do Athlético-PR.

- Vanderson é um garoto que eu acompanho desde o seu início em Rio Preto. Quando foi pro Grêmio já foi com uma carreira direcionada e na expectativa de crescimento e é algo que vem acontecendo. Eu acredito que ele tenha, em razão de tudo que observamos, evoluído muito, até porque é um jogador que tinha um ataque muito forte e foi isso que chamou a atenção da maioria dos clubes. Ele teve uma oportunidade bem cedo e acabou saindo do país. Vem mantendo uma consistência, apresentando jogos com muita qualidade e nos fazendo acreditar que pode ser um jogador que ocupe uma função importante dentro da equipe. Até porque nós pensamos muito nessa condição de termos jogadores com características um pouco diferentes, né? Danilo um pouco mais defensivo e Vanderson um jogador com um pouco mais de liberdade - explicou o técnico.



- Com relação ao Abner, é um garoto que foi nosso atleta há alguns anos no Athlético-PR. Subiu, teve um momento especial na carreira, uma evolução também muito grande, foi pautado em cima de um crescimento, de um equilíbrio entre ataque e defesa. É um jogador que neste momento também vem chamando a atenção, vem fazendo boa apresentações - disse Dorival.

O comandante da Seleção afirmou ainda que lesões como as de Richarlison e Pedro o obrigaram a buscar por novos nomes para atender às necessidades da amarelinha. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de convocar Igor Jesus.

- É um jogador que acho que vocês estão começando a conhecê-lo. Já tive a oportunidade de enfrentar ele anos atrás, justamente quando eu estava no Athlético-PR. Chamava muita atenção atuando pelo Coritiba. É um jogador muito interessante, saiu muito rápido do Brasil, assim como o Abner. Agora, no retorno ao Brasil, todos estão vendo as qualidades e capacidades de um jogador como esse. Igor vem se destacando e fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro e sendo um dos destaques do líder - compeltou.