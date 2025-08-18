Convocação de Neymar vira manchete em jornal espanhol, que crava: ‘Sofrerá’
Carlo Ancelotti vai convocar Seleção Brasileira dia 25 de agosto
A goleada histórica aplicada pelo Vasco sobre o Santos, que teve Neymar em campo durante 90 minutos, virou manchete no jornal espanhol As. Além da atuação diante do Cruz-Maltino no Morumbi, a possibilidade de convocação do camisa 10 para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti também foi assunto. Confira o que disse o jornal europeu;
Jornal As fala sobre "inferno" de Neymar
"Nos próximos dias, o ex-técnico do Real Madrid anunciará sua convocação para as duas últimas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Chile e Bolívia , e tudo indica que o camisa 10 sofrerá mais um revés."
"O fraco desempenho do ex-jogador do Barcelona contra o Vasco da Gama, somado ao cartão amarelo que o deixará fora da partida seguinte contra o Bahia , são motivos convincentes para que Neymar ainda esteja sem a camisa do Brasil a menos de nove meses do início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México."
"Neymar tem mais uma decepção em sua longa carreira. Depois de deixar a Arábia Saudita pela porta dos fundos para retornar ao Brasil e se tornar uma estrela no Santos , o ex- jogador do Barcelona ainda não se recuperou de uma decepção atrás da outra."
Desde sua estreia em 2010, Neymar disputou nove competições pela Seleção Brasileira: Copa América de 2011, Olimpíadas de Londres de 2012, Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014, Copa América de 2015, Olimpíadas de 2016, Copa do Mundo de 2018, Copa América de 2021 e a Copa do Mundo de 2022.
