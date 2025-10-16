A Confederação Brasileria de Futebol (CBF) anunciou, na manhã desta quinta-feira (16), os próximos compromissos da Seleção Brasileira na Data Fifa de novembro. Após enfrentar adversários asiáticos — Coreia do Sul e Japão — em outubro, a equipe medirá forças com seleções africanas: Senegal, no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING); e Tunísia, no dia 18 de novembro, às 16h30 (de Brasília), na Decathlon Arena, em Lille (FRA).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O anúncio oficial foi realizado exclusivamente pelas redes sociais e pelo site da CBF, com destaque para a imagem de Paulo Henrique, lateral-direito do Vasco e autor do primeiro gol do Brasil na partida contra o Japão, no amistoso da última terça-feira (16). Os confrontos contra Senegal e Tunísia serão as últimas apresentações da Amarelinha em 2025, antes do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, marcado para 5 de dezembro.

continua após a publicidade

Seleção Brasileira: Paulo Henrique comemora após marcar gol no amistoso contra o Japão, no Estádio de Tóquio (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Copa do Mundo 🏆🌎

O técnico Carlo Ancelotti já definiu a base da Seleção Brasileira para o Mundial, segundo análise do Lance!. Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha e Vini Jr têm presença praticamente assegurada. Alexsandro Ribeiro, Rodrygo, Estêvão, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli também fazem parte do núcleo de confiança do treinador e só devem ficar fora em caso de lesão ou queda acentuada de desempenho no fim da temporada europeia.

Apesar disso, ainda há vagas em aberto em todos os setores, com destaque para as laterais, posição que segue sem um titular absoluto. Na direita, Vanderson participou das duas primeiras partidas da era Ancelotti e foi convocado nas Datas Fifa seguintes, mas não se apresentou devido a lesão. Wesley, por sua vez, tem enfrentado problemas físicos e alternado boas e regulares atuações quando acionado. Na esquerda, Douglas Santos desponta como favorito, embora a disputa continue indefinida.

continua após a publicidade

No meio-campo, há espaço para opções de reserva, enquanto no ataque a concorrência é ampla. Richarlison, Igor Jesus, João Pedro e Kaio Jorge estão entre os nomes monitorados pela comissão técnica para a reta final de observações antes do Mundial.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.