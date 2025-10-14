A derrota do Brasil para o Japão encerrou a Data Fifa de outubro para a Seleção Brasileira, que fará ainda dois amistosos este ano. Em novembro, a equipe do técnico Carlo Ancelotti irá enfrentar duas seleções africanas — Senegal e Tunísia devem ser confirmadas. Os jogos serão realizados na Europa e vão encerrar a fase de testes de Ancelotti, que ainda busca formatar o elenco de 26 jogadores que irá disputar a Copa do Mundo de 2026.

— Eu acredito que é na observação dos jogadores que temos de ver qual a melhor estratégia para nós. (Por isso ainda) temos a Data Fifa de novembro — disse o técnico da Seleção Brasileira na véspera do confronto com os japoneses.

Ancelotti já tem a base do Mundial definida. Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha e Vini Jr são nomes certos. Alexsandro Ribeiro, Rodrygo, Estêvão e Gabriel Martinelli também compõem o grupo de confiança do treinador e só não estarão na Copa do Mundo por lesão ou queda brusca de rendimento no fim da temporada europeia.

Mas, em maior ou menor quantidade, há vagas abertas em todos os setores. O principal deles é a lateral, em que nenhum jogador conseguiu realmente se firmar até o momento. Na direita, Vanderson foi chamado nas duas últimas Datas Fifa, mas nem sequer se apresentou porque se machucou. Wesley também tem sofrido com contusões, e alternou atuações boas e regulares nas vezes em que teve espaço. No lado esquerdo, Douglas Santos está na frente por uma das vagas, mas tudo segue indefinido.

Entre os volantes, há vagas para a reserva, e no ataque as opções são inúmeras. Richarlison, Luiz Henrique, Igor Jesus, João Pedro e Kaio Jorge são apenas alguns dos que estão sendo observados.

Neymar é outra questão que Ancelotti terá que resolver

E há ainda a questão de sempre: Neymar. O jogador do Santos sofre com problemas físicos, algo que bate de frente com o que prega Carlo Ancelotti, que quer os jogadores no auge. Por isso, Neymar ainda não foi convocado nenhuma vez pelo técnico italiano.

Não se sabe se o atacante terá condições de atuar na Data Fifa de novembro. Caso isso não aconteça, restarão apenas os amistosos de março do ano que vem para Neymar tentar convencer Ancelotti de que tem condições de ir à Copa do Mundo.