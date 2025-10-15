Declaração de Casemiro após jogo do Brasil irrita internautas: ‘Cortou 3’
Capitão criticou "apagão coletivo" e alertou sobre riscos em grandes competições
Casemiro, capitão da equipe brasileira, criticou a queda de rendimento da Seleção Brasileira após o intervalo e alertou sobre os riscos desse comportamento em competições importantes. O volante classificou a atuação como um "apagão coletivo" e destacou a importância da concentração durante toda a partida. A forte declaração pegou mal entre torcedores.
- Toda a equipe, na segunda parte, não esteve bem. E são detalhes — e nesse alto nível, os detalhes fazem toda a diferença. Queríamos fechar esses 10, 12 dias de preparação com chave de ouro, mas acabamos jogando fora uma excelente preparação em 45 minutos. Que sirva de aprendizado, porque a Copa do Mundo está aí. Dormir por 45 minutos pode custar um sonho de infância - declarou Casemiro em entrevista ao SporTV.
Brasil perde de virada para o Japão
O Brasil iniciou a partida com bom desempenho e conseguiu abrir o placar, demonstrando superioridade na primeira etapa. No entanto, após o intervalo, a equipe apresentou queda significativa de rendimento, permitindo que os japoneses aproveitassem os espaços e marcassem três gols, concretizando a virada.
A Seleção Brasileira agora volta suas atenções para os dois últimos amistosos de 2025, programados para o período entre 10 e 18 de novembro, quando enfrentará Senegal e Tunísia, dando continuidade à preparação para o Mundial.
