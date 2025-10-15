Web manda recado a Ancelotti após Palmeiras x Bragantino: ‘Me recuso’
Verdão venceu e manteve a liderança isolada no Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Muitos torcedores mandaram um recado para Carlo Ancelotti depois de Palmeiras x Bragantino pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (15). O Verdão venceu por 5 a 1, de virada, e se manteve com folga na liderança da competição.
PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em Palmeiras x Bragantino
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em Botafogo x Flamengo causa revolta: ‘Vergonha’
Fora de Campo
Atitude do Palmeiras no duelo contra o RB Bragantino repercute
Fora de Campo
O gol da virada do Verdão em Palmeiras x Bragantino foi marcado por Vitor Roque, que vive um momento incrível. Depois, o "Tigrinho" ainda completou a goleada com um golaço. Os outros gols da partida no Allianz Parque foram de Jhon Jhon, Bruno Fuchs e Felipe Anderson.
➡️PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em Palmeiras x Bragantino
Depois do gol de Vitor Roque em Palmeiras x Bragantino, muitos torcedores mandaram recados para Ancelotti pedindo o atacante na Seleção Brasileira. A "camisa 9" é uma das posições em aberto para a Copa do Mundo de 2026. Veja abaixo:
Veja recados para Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira
Como foi o jogo entre Palmeiras x Bragantino
O Palmeiras iniciou o confronto contra o Bragantino, no Allianz Parque, se impondo como líder do Campeonato Brasileiro. Os primeiros minutos foram de controle alviverde, com pressão sobre o adversário e duas chegadas perigosas ao ataque.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A equipe comandada por Abel Ferreira, no entanto, teve dificuldades para acertar o último passe e viu o volume ofensivo não se transformar em gols do Palmeiras. Aos poucos, o Bragantino passou a explorar cruzamentos na área do Verdão. Em um deles, Bruno Fuchs acabou tocando a bola com o braço, e o árbitro Raphael Claus, com auxílio do VAR, assinalou pênalti.
Com direito à lei do ex, Jhon Jhon deslocou o goleiro Weverton e abriu o placar. Em desvantagem, o Palmeiras adiantou suas linhas e, já nos acréscimos, chegou ao empate justamente com Fuchs, que se redimiu da falha no lance do gol rival.
Os minutos finais foram de pressão total do Verdão, que tentou a virada em cobranças de escanteio ensaiadas, mas sem sucesso.
O segundo tempo teve apenas um dono: o Palmeiras. O Bragantino não conseguiu jogar na segunda etapa. Ainda sem alterações, os mandantes viraram o placar com gol de Vitor Roque. Na sequência, Felipe Anderson ampliou em bela jogada.
Flaco López, que viveu uma semana especial ao ser titular pela primeira vez na seleção argentina, saiu do banco e marcou o quarto, aproveitando rebote do goleiro Lucão dentro da pequena área. Quarto gol do Palmeiras no Bragantino.
Camisa 9 do Verdão, Vitor Roque ainda balançou as redes mais uma vez e fechou a goleada no Allianz Parque. Goleada do Palmeiras no Bragantino.
- Matéria
- Mais Notícias