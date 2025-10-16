menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Derrota da Seleção Brasileira registra marca expressiva na Globo; veja números

Equipe de Carlo Ancelotti foi derrotada pelo Japão

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
04:15
Logo Globo
imagem cameraGlobo transmitiu a derrota de virada da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Durante a transmissão da derrota de virada da Seleção Brasileira para o Japão, a TV Globo registrou a maior audiência da faixa horária (7h30 às 9h30), desde 2023, em São Paulo. A partida registrou 14 pontos e 48% de participação com os telespectadores, o que representou um aumento de 40% na média de audiência das últimas terças-feiras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O amistoso da Seleção Brasileira também registrou o recorde de audiência às terças-feiras desde novembro de 2022, entre os paulistas. Este também foi o maior share de um amistoso da seleção na praça desde junho de 2019.

No Rio de Janeiro, a partida também registrou altos índices de audiência. Com 16 pontos e 53% de participação, o amistoso representou um crescimento de 23% na média de audiências em relação às quatros últimas terças-feiras.

continua após a publicidade

Globo anuncia novo dia para transmissões de futebol

Rede Globo anunciou novidades para as transmissões esportivas de 2026. Uma delas foi a presença de um novo dia de futebol na tela do canal. Durante o evento "Upfront", da última segunda-feira (14), no parque Ibirapuera, em São Paulo, o canal divulgou que irá transmitir os jogos do Brasileirão feminino aos sábados.

O anúncio da novidade foi revelado pela narradora Renata Silveira. No palco do evento, ela se mostrou bastante emocionada com o atual momento da modalidade no país. Além do crescimento da liga nacional, o Brasil também será sede da Copa do Mundo feminina de 2027.

continua após a publicidade

Outros anúncios

Além disso, a emissora também revelou novidades para as transmissões da Copa do Mundo de 2026. A cobertura do evento terá a participação dos pentacampeões mundiais Denílson e Ronaldinho Gaúcho.

O atual comentarista dos canais esportivos da Globo terá destaque durante o Mundial. Ele irá trabalhar em todas as transmissões da Seleção Brasileira na TV Aberta. Por outro lado, Ronaldinho Gaúcho será embaixador do evento pela emissora.

ATENCAO EDITORES! FOTOS EMBARGADAS PARA VEêCULOS DE FORA DO BRASIL - Taca do mundo antes da partida entre Alemanha e Argentina no estadio Maracana pela final da Copa do Mundo 2014

Emissora também revelou novidades para a cobertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fernando Soutello/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias