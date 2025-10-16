Derrota da Seleção Brasileira registra marca expressiva na Globo; veja números

Durante a transmissão da derrota de virada da Seleção Brasileira para o Japão, a TV Globo registrou a maior audiência da faixa horária (7h30 às 9h30), desde 2023, em São Paulo. A partida registrou 14 pontos e 48% de participação com os telespectadores, o que representou um aumento de 40% na média de audiência das últimas terças-feiras.

O amistoso da Seleção Brasileira também registrou o recorde de audiência às terças-feiras desde novembro de 2022, entre os paulistas. Este também foi o maior share de um amistoso da seleção na praça desde junho de 2019.

No Rio de Janeiro, a partida também registrou altos índices de audiência. Com 16 pontos e 53% de participação, o amistoso representou um crescimento de 23% na média de audiências em relação às quatros últimas terças-feiras.

Globo anuncia novo dia para transmissões de futebol

A Rede Globo anunciou novidades para as transmissões esportivas de 2026. Uma delas foi a presença de um novo dia de futebol na tela do canal. Durante o evento "Upfront", da última segunda-feira (14), no parque Ibirapuera, em São Paulo, o canal divulgou que irá transmitir os jogos do Brasileirão feminino aos sábados.

O anúncio da novidade foi revelado pela narradora Renata Silveira. No palco do evento, ela se mostrou bastante emocionada com o atual momento da modalidade no país. Além do crescimento da liga nacional, o Brasil também será sede da Copa do Mundo feminina de 2027.

Outros anúncios

Além disso, a emissora também revelou novidades para as transmissões da Copa do Mundo de 2026. A cobertura do evento terá a participação dos pentacampeões mundiais Denílson e Ronaldinho Gaúcho.

O atual comentarista dos canais esportivos da Globo terá destaque durante o Mundial. Ele irá trabalhar em todas as transmissões da Seleção Brasileira na TV Aberta. Por outro lado, Ronaldinho Gaúcho será embaixador do evento pela emissora.

Emissora também revelou novidades para a cobertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fernando Soutello/AGIF)