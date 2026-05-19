Saiba quando os convocados para a Copa desfalcarão os clubes brasileiros

Com a convocação da Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti confirmando o maior número de jogadores que atuam no país na Copa do Mundo desde 2002, os clubes que cederam atletas terão de disputar uma partida do Campeonato Brasileiro com desfalques. Os atletas se apresentarão à equipe nacional dia 27 de maio, perdendo a rodada 18, que acontece nos dias 30 e 31.

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Em nível internacional, a Fifa atendeu a um pedido da Conmebol e liberará da apresentação obrigatória até o dia 27 os envolvidos na última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. O Botafogo, de Danilo, entra em campo no mesmo dia pela última rodada da fase de grupos da Sula, contra o Caracas.

Mesmo com a partida do Botafogo no dia, o Lance! apurou que a Seleção irá contar com todos os jogadores no dia 27, à exceção de Marquinhos, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, que disputam a final da Champions dia 30, entre Arsenal e PSG. Os três se apresentam já nos Estados Unidos.

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Convocados para a Copa na Libertadores e Sul-Americana

O Flamengo, clube com o maior número de convocados, quatro, enfrentará o peruano Cusco, pela Libertadores, no Maracanã, no dia 26, com força máxima. Mas enfrentará o Coritiba, no dia 30, pelo Brasileiro, sem Paquetá, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro.

Grêmio e Santos também poderão ter seus convocados nos compromissos pela Copa Sul-Americana. No dia 26, o Santos poderá contar com Neymar contra o Deportivo Cuenca, enquanto Grêmio terá Weverton diante do Montevideo City Torque. No dia seguinte, será a vez do Botafogo, de Danilo, enfrentar o Caracas.

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No dia 30, pelo Brasileirão, além do Flamengo, Grêmio e Santos também jogarão em casa contra Corinthians e Vitória, respectivamente. Só o Botafogo joga fora, contra o Bahia. Mas todos estarão desfalcados de seus selecionáveis.

A Seleção Brasileira faz seu último amistoso antes de viajar para a Copa do Mundo no próximo dia 31, contra o Panamá, no Maracanã. Os ingressos estão esgotados.



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