O Brasil que irá em busca do Hexa na Copa do Mundo foi definido pelo o técnico Carlo Ancelotti na convocação da Seleção para o Mundial de 2026, realizada no início da noite desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio. Com alguns nomes fortes de fora, e presenças surpresas na lista final, os jornalistas do Lance! se reuniram para debater acerca de qual ausência foi, de fato, a mais injustiçada.

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Após a divulgação da lista final de Ancelotti, jornalistas do L! se reuniram para discutir expectativas e desempenho recente para justificar a ausência de jogadores na convocação final. Em uma votação interna da redação, os nomes apontados como opções foram: Andrey Santos, Pedro, Joelinton, João Pedro, Luciano Juba, Richarlison, Thiago Silva e Hugo Souza.

Convocação: redação do L! aponta o maior injustiçado

No levantamento, João Pedro somou 15 votos, contra 5 de Luciano Juba, 4 de Thiago Silva, além de 2 votos para Hugo Souza e Pedro que indicaram empate. Com voto único, Andrey Santos e Joelinton também ficaram empatados em 1 voto, já Richarlison não recebeu votos.

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➡️Carlo Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

João Pedro não foi convocado para a lista final de Carlo Ancelotti. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Sem João Pedro, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Sem João Pedro, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: Neymar vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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