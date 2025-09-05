A Seleção Brasileira venceu o Chile pelo placar de 3 a 0, no Maracanã, na última quinta-feira (4), pelas Eliminatórias, e isso elevou a confiança na reta final do ciclo para a Copa do Mundo e 2026. O volante Casemiro, em passagem pela zona mista, destacou que o caminho está correto na busca pelo hexa.

— O povo está começando a acreditar outra vez que pode ser campeão da Copa do Mundo. Isso é um ponto importantíssimo e temos que dar ênfase. Acho que esse é o caminho — disse Casemiro.

Homem de confiança do técnico Carlo Ancelotti, Casemiro chegou à marca de 100 convocações pela Seleção. Ele, que voltou a receber oportunidades na equipe nacional com o italiano, elogiou novos talentos que surgem no Brasil.

— Sempre tem um jogador que é o elemento surpresa. Na Copa passada foi o Vini, que acabou sendo titular durante a Copa. Hoje os jogadores (Luiz Henrique e Paquetá) que entraram, entraram muito bem. A gente sabe que para ganhar precisa de um grupo sólido — completou Casemiro.

Luiz Henrique foi um dos destaques da Seleção Brasileira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Casemiro encerrou sua participação nas Eliminatórias. Isso porque recebeu o segundo cartão amarelo e foi suspenso para a partida da próxima terça-feira (9), contra a Bolívia, em El Alto.

Após o término das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil vai voltar a campo apenas no mês de outubro. Os rivais serão Coreia do Sul e o Japão, nas respectivas casas dos adversários.

