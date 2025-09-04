Neymar faz postagem durante jogo da Seleção Brasileira; veja
Brasil encara o Chile pela penúltima rodada das Eliminatórias
A Seleção Brasileira enfrenta o Chile, nesta quinta-feira (4), no Maracanã, pela Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Antes de a bola rolar, o atacante Neymar, do Santos, realizou uma publicação nas redes sociais e mostrou que estava acompanhando a partida.
O camisa 10 ficou de fora da lista do treinador Carlo Ancelotti para esta Data Fifa, a segunda vez que o jogador não aparece entre os convocados na gestão do técnico italiano. Mesmo ausente, Neymar fez questão de mostrar que estava torcendo para o Brasil.
Em campo, a Seleção Brasileira encara o Chile já classificada para o próximo Mundial. A equipe adversária, por sua vez, amarga a última colocação, sem chances de carimbar o passaporte rumo a Estados Unidos, México e Canadá, sedes do próximo torneio.
