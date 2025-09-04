menu hamburguer
Neymar faz postagem durante jogo da Seleção Brasileira; veja

Brasil encara o Chile pela penúltima rodada das Eliminatórias

Neymar está fora contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraNeymar, atacante do Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
21:54
A Seleção Brasileira enfrenta o Chile, nesta quinta-feira (4), no Maracanã, pela Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Antes de a bola rolar, o atacante Neymar, do Santos, realizou uma publicação nas redes sociais e mostrou que estava acompanhando a partida.

O camisa 10 ficou de fora da lista do treinador Carlo Ancelotti para esta Data Fifa, a segunda vez que o jogador não aparece entre os convocados na gestão do técnico italiano. Mesmo ausente, Neymar fez questão de mostrar que estava torcendo para o Brasil.

Em campo, a Seleção Brasileira encara o Chile já classificada para o próximo Mundial. A equipe adversária, por sua vez, amarga a última colocação, sem chances de carimbar o passaporte rumo a Estados Unidos, México e Canadá, sedes do próximo torneio.

Neymar faz publicação durante jogo da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

