PVC reclama de organização no sorteio da Copa do Mundo: 'Falta de respeito'

O jornalista Paulo Vinícius Coelho reclamou da organização do evento do sorteio da Copa do Mundo de 2026. A Fifa sorteou, nesta sexta-feira (5), os grupos da primeira fase do torneio do mundial. A Seleção Brasileira caiu na chave C, com Marrocos, Haiti e Escócia.

Antes do início do evento, o comunicador do site UOL Esportes registrou um momento conturbado. Paulo Vinícius Coelho relatou dificuldades para entrar no evento da Fifa como imprensa e chegou a falar em falta de respeito da organização.

— Está bem difícil. No limite da falta de respeito. Continua fila. Estamos há 40 minutos aqui. Está bem complicado. Isso aqui tudo é imprensa, esperando para passar pela segurança do evento. São 40 minutos embaixo de neve e sem sinal da fila andar. Assustador — disse o jornalista.

Sorteio da Copa do Mundo de 2026

A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B

Canadá

Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá