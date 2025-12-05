PVC reclama de organização no sorteio da Copa do Mundo: 'Falta de respeito'
Fifa definiu chave inicial do torneio nesta sexta-feira (5)
O jornalista Paulo Vinícius Coelho reclamou da organização do evento do sorteio da Copa do Mundo de 2026. A Fifa sorteou, nesta sexta-feira (5), os grupos da primeira fase do torneio do mundial. A Seleção Brasileira caiu na chave C, com Marrocos, Haiti e Escócia.
Antes do início do evento, o comunicador do site UOL Esportes registrou um momento conturbado. Paulo Vinícius Coelho relatou dificuldades para entrar no evento da Fifa como imprensa e chegou a falar em falta de respeito da organização.
— Está bem difícil. No limite da falta de respeito. Continua fila. Estamos há 40 minutos aqui. Está bem complicado. Isso aqui tudo é imprensa, esperando para passar pela segurança do evento. São 40 minutos embaixo de neve e sem sinal da fila andar. Assustador — disse o jornalista.
Sorteio da Copa do Mundo de 2026
A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)
GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
