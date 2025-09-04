menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

VÍDEO: CBF homenageia campeões mundiais no Maracanã no intervalo de Brasil x Chile

Iniciativa do presidente Samir Xaud visa reconstrução da relação entre povo e Seleção

imagem cameraCampeões mundiais com a Seleção foram homenageados pela CBF (Foto: Gabriel Gaudêncio/Lance!)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
22:38
Atualizado há 0 minutos
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) homenageou, no intervalo da partida da Seleção Brasileira contra o Chile, no Maracanã, nesta quinta-feira (4), campeões mundiais de cada título do Brasil. Os ex-jogadores foram convidados de honra do presidente Samir Xaud.

➡️ Não é Vini Jr: jornalista diz que atleta da Seleção é gênio e 'melhor pós-Neymar'

Vinte ex-atletas, divididos em grupos de representantes dos títulos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 já haviam recebido camisas comemorativas das mãos do mandatário da entidade, com os números que vestiram nas respectivas edições do Mundial.

Foram homenageados pela CBF Pepe, representando as conquistas de 1958 e 1962; Brito, Roberto Miranda, Jairzinho, Dadá Maravilha, Paulo César Caju e Marco Antônio, da Copa de 1970; Bebeto, Branco, Jorginho, Márcio Santos, Mauro Silva, Mazinho, Ronaldão e Zinho, de 1994; Anderson Polga, Denilson, Edilson, Kleberson e Lúcio, do penta, em 2002.

A rápida cerimônia aconteceu no intervalo do duelo, no centro do gramado do Maracanã. Os telões do estádio exibiram imagens marcantes das cinco campanhas, e os torcedores aplaudiram os históricos nomes da Amarelinha.

O duelo entre Brasil e Chile marca a despedida da Seleção da torcida brasileira, em jogos no país, antes da Copa do Mundo de 2026. O restante do calendário, com amistosos, será no exterior — ainda a ser detalhado pela CBF.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (9), fora de casa, contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias.

