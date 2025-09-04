menu hamburguer
Europeus se rendem a primeiro gol de Estevão pela Seleção Brasileira: ‘Talento geracional’

Atacante abriu o placar contra o Chile, no Maracanã

Estêvão comemora gol para o Brasil diante do Chile, no Maracanã
imagem cameraEstevão comemora seu primeiro gol pela Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
22:51
Na partida que marca a estreia de Carlo Ancelotti no Maracanã, o Brasil vai confirmando o favoritismo contra o Chile pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com um gol de bicicleta, o atacante Estevão abriu o placar e marcou seu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira.

Nas redes sociais, os torcedores se renderam ao talento da jovem promessa brasileira. Recém contratado pelo Chelsea, Estevão foi chamado de “talento geracional” por um dos internautas. Para eles, o jovem brasileiro vai incomodar o futebol europeu. Confira as reações abaixo.

Tradução: Estevão Willian vai incomodar a Europa…que gol lindo

Tradução: Do talento de Neymar ao fogo de Estevão — o Brasil nunca fica sem magia.

Tradução: Estevão fez um gol de bicicleta para o Brasil, contratamos um craque

Tradução: Estevão acerta um chute de bicicleta ridículo para colocar o Brasil na frente! Geracional

Tradução: Estevão é um bom... os deuses do futebol nos deram outro talento geracional

Já classificada para a próxima edição da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira encerra sua participação contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), em El Alto. Com o resultado parcial, o Brasil estacionou na 2ª posição, com 28 pontos somados em 17 jogos.

Estêvão comemora seu gol no jogo do Brasil contra o Chile no Maracanã pelas Eliminatórias
Estevão comemora seu primeiro gol pela Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Tudo sobre

