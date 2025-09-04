Europeus se rendem a primeiro gol de Estevão pela Seleção Brasileira: ‘Talento geracional’
Atacante abriu o placar contra o Chile, no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
Na partida que marca a estreia de Carlo Ancelotti no Maracanã, o Brasil vai confirmando o favoritismo contra o Chile pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com um gol de bicicleta, o atacante Estevão abriu o placar e marcou seu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira.
Neymar faz postagem durante jogo da Seleção Brasileira; veja
Fora de Campo
Motorista do ônibus é mais um representante do Flamengo na Seleção Brasileira
Fora de Campo
Medalhão da Seleção Brasileira é anunciado em clube turco
Futebol Internacional
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Nas redes sociais, os torcedores se renderam ao talento da jovem promessa brasileira. Recém contratado pelo Chelsea, Estevão foi chamado de “talento geracional” por um dos internautas. Para eles, o jovem brasileiro vai incomodar o futebol europeu. Confira as reações abaixo.
Tradução: Estevão Willian vai incomodar a Europa…que gol lindo
Tradução: Do talento de Neymar ao fogo de Estevão — o Brasil nunca fica sem magia.
Tradução: Estevão fez um gol de bicicleta para o Brasil, contratamos um craque
Tradução: Estevão acerta um chute de bicicleta ridículo para colocar o Brasil na frente! Geracional
Tradução: Estevão é um bom... os deuses do futebol nos deram outro talento geracional
Já classificada para a próxima edição da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira encerra sua participação contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), em El Alto. Com o resultado parcial, o Brasil estacionou na 2ª posição, com 28 pontos somados em 17 jogos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias