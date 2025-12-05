Ancelotti vai visitar CTs nos Estados Unidos para escolher base do Brasil na Copa

A comissão técnica do Brasil vai a partir de domingo iniciar uma importante etapa de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti, o coordenador de seleções Rodrigo Caetano, o gerente Cícero Souza e outros integrantes da equipe vão visitar possíveis centros de treinamento que podem servir como base da delegação durante o torneio.

— No dia de amanhã, teremos nossos jogos definidos, a sequência dos jogos e a localização. Iniciaremos uma nova visita nos "base camps" da Fifa, estamos com nossa equipe para isso. No domingo, junto com o mister, vamos percorrer as possibilidades. A gente vai ter muita calma, vai ter uma tomada de decisão muito técnica, considerando também a condição climática, mas não é apenas essa questão que estará envolvida na nossa tomada de decisão — afirmou Rodrigo Caetano.

A viagem acontece logo após o sorteio dos grupos, que definiu o caminho inicial do Brasil na Copa. A equipe da CBF vem realizando estudos detalhados há meses sobre as melhores estruturas disponíveis, levando em conta logística, conforto, deslocamentos curtos e adaptação ao clima das cidades-sede.

— Sairemos de voo fretado no domingo aqui para isso, com toda nossa equipe, para ter o maior embasamento possível para nossa tomada de decisão — reforçou Caetano.

O Brasil inicia a sua trajetória no Mundial contra Marrocos, em 13 de junho, em partida que será realizada em Boston ou Nova Jersey, com a confirmação do local pela Fifa prevista para sábado. O Grupo C disputará a primeira fase nas cidades da costa leste dos Estados Unidos, incluindo Philadelphia, Nova York/Nova Jersey, Miami e Atlanta.

Além do Marrocos, a Seleção Brasileira encara Haiti e Escócia na fase de grupos. O Haiti retorna à competição após 52 anos, enquanto a Escócia volta a disputar a Copa desde 1998.

— Já fizemos as nossas vistorias ao longo dos últimos seis meses. Agora, com o sorteio, eliminamos as possibilidades da Costa Oeste. Temos a concentração em Boston, Nova York e Filadélfia. São pontos importantes, a questão da hotelaria, o centro de treinamento, e a menor distância percorrida — explicou o coordenador.

A comissão quer equilibrar conforto e eficiência para garantir que os atletas da Seleção se adaptem rapidamente ao ambiente norte-americano e mantenham o melhor desempenho físico possível.

— Não vamos conseguir ter tudo, mas vamos eleger quem sabe a melhor possibilidade para termos as melhores opções. A gente sabe das temperaturas extremas que vamos enfrentar, porém temos a esperança de que o Brasil jogue à noite — completou Caetano.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções. A nova formatação prevê que os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros lugares avancem para a fase de mata-mata, agora iniciada com 32 equipes — uma rodada a mais do que nas edições anteriores.

O torneio terá início em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com México x África do Sul abrindo a competição. A grande final está marcada para 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.