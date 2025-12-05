menu hamburguer
Ídolo do São Paulo ironiza Abel Ferreira após sorteio do Brasil na Copa

Evento do torneio da Fifa aconteceu nesta sexta-feira (5)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
18:39
Abel Ferreira , Tecnico do Palmeiras, durante partida Palmeiras x Cruzeiro, valida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro
imagem cameraÍdolo do São Paulo provocou Abel Ferreira após sorteio da Copa do Mundo (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
O ex-jogador Aloisio Chulapa aproveitou o sorteio da Copa do Mundo de 2026 para provocar o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, nas redes sociais. Após o resultado da primeira chave do torneio da Fifa, divulgado nesta sexta-feira (5), o ex-São Paulo brincou com uma recente declaração polêmica do treinador português.

Na última quarta-feira (3), Abel Ferreira citou a existência de asterisco no título da Libertadores do Flamengo de 2025. O clube carioca venceu o título continental diante do Palmeiras, comandado pelo português, em uma partida marcada por polêmica de arbitragem.

Nas redes sociais, Aloisio Chulapa reutilizou o posicionamento de Abel para falar sobre o Brasil na Copa do Mundo. Veja a publicação abaixo:

— Se o Brasil num for campeão, eu vo fala que tem um asterisco. Sei lá o que é isso — publicou Chulapa.

Sorteio da Copa do Mundo de 2026

A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:

GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça

GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia

GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador

GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia

GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia

GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai

GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega

GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia

GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia

GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá

Sorteio da Copa do Mundo colocou Seleção Brasileira no grupo C (Foto: Mandel NGAN / POOL / AFP)
Sorteio da Copa do Mundo colocou Seleção Brasileira no grupo C (Foto: Mandel Ngan / POOL / AFP)

