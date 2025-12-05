Ídolo do São Paulo ironiza Abel Ferreira após sorteio do Brasil na Copa

O ex-jogador Aloisio Chulapa aproveitou o sorteio da Copa do Mundo de 2026 para provocar o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, nas redes sociais. Após o resultado da primeira chave do torneio da Fifa, divulgado nesta sexta-feira (5), o ex-São Paulo brincou com uma recente declaração polêmica do treinador português.

Na última quarta-feira (3), Abel Ferreira citou a existência de asterisco no título da Libertadores do Flamengo de 2025. O clube carioca venceu o título continental diante do Palmeiras, comandado pelo português, em uma partida marcada por polêmica de arbitragem.

Nas redes sociais, Aloisio Chulapa reutilizou o posicionamento de Abel para falar sobre o Brasil na Copa do Mundo. Veja a publicação abaixo:

— Se o Brasil num for campeão, eu vo fala que tem um asterisco. Sei lá o que é isso — publicou Chulapa.

Sorteio da Copa do Mundo de 2026

A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B

Canadá

Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá