imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Pilar do Brasil desfalca equipe na altitude contra a Bolívia; entenda

Casemiro não vai enfrentar a Bolívia, em La Paz

Seleção Brasileira enfrenta o Chile no Maracanã (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Seleção Brasileira enfrenta o Chile no Maracanã (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
22:48
Atualizado há 1 minutos
O volante Casemiro está fora do jogo do Brasil contra a Bolívia na próxima terça-feira (9), em Laz Paz, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogador do Manchester United levou o segundo cartão amarelo no jogo diante do Chile, nesta quinta-feira (4), no Maracanã, e está suspenso para o próximo compromisso.

A tendência é que o volante Jean Lucas, do Bahia, cortado da lista para a partida do Brasil diante dos chilenos, seja o titular no jogo contra a Bolívia. Quem também jogou pendurado foi outro jogador da posição: Bruno Guimarães.

Casemiro voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira após a chegada da Carlo Ancelotti. O jogador é um velho conhecido do treinador italiano, com quem trabalhou no Real Madrid e conquistou vários títulos, incluindo a Liga dos Campeões.

A tendência é que na partida contra a Bolívia, Ancelotti faça alguns testes na equipe nacional. O treinador quer conhecer alguns jogadores convocados para saber se poderá com eles no futuro.

Após o término das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil vai voltar a campo apenas em outubro. Os rivais já foram definidos pela CBF. O time canarinho vai enfrentar a Coreia do Sul e o Japão, nas respectivas casas dos adversários.

Em novembro, na última Data Fifa da temporada, os rivais devem ser do continente africano, mas ainda sem local definido.

O sorteio para a Copa do Mundo de 2026 acontecerá no dia 5 de dezembro, em Washington, nos Estados Unidos. A comissão técnica da Seleção Brasileira deverá aproveitar a viagem para definir o local onde ficará baseada durante o torneio.

Casemiro, pilar do Brasil, está fora da próxima partida (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Casemiro, pilar do Brasil, está fora da próxima partida (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

