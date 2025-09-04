Pilar do Brasil desfalca equipe na altitude contra a Bolívia; entenda
Casemiro não vai enfrentar a Bolívia, em La Paz
- Matéria
- Mais Notícias
O volante Casemiro está fora do jogo do Brasil contra a Bolívia na próxima terça-feira (9), em Laz Paz, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogador do Manchester United levou o segundo cartão amarelo no jogo diante do Chile, nesta quinta-feira (4), no Maracanã, e está suspenso para o próximo compromisso.
Relacionadas
A tendência é que o volante Jean Lucas, do Bahia, cortado da lista para a partida do Brasil diante dos chilenos, seja o titular no jogo contra a Bolívia. Quem também jogou pendurado foi outro jogador da posição: Bruno Guimarães.
Casemiro voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira após a chegada da Carlo Ancelotti. O jogador é um velho conhecido do treinador italiano, com quem trabalhou no Real Madrid e conquistou vários títulos, incluindo a Liga dos Campeões.
A tendência é que na partida contra a Bolívia, Ancelotti faça alguns testes na equipe nacional. O treinador quer conhecer alguns jogadores convocados para saber se poderá com eles no futuro.
Após o término das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil vai voltar a campo apenas em outubro. Os rivais já foram definidos pela CBF. O time canarinho vai enfrentar a Coreia do Sul e o Japão, nas respectivas casas dos adversários.
Em novembro, na última Data Fifa da temporada, os rivais devem ser do continente africano, mas ainda sem local definido.
O sorteio para a Copa do Mundo de 2026 acontecerá no dia 5 de dezembro, em Washington, nos Estados Unidos. A comissão técnica da Seleção Brasileira deverá aproveitar a viagem para definir o local onde ficará baseada durante o torneio.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias