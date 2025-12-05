Ancelotti diz que Neymar estará na Copa 'se estiver bem'

O Brasil conheceu nesta sexta-feira (5), seus adversários para a Copa do Mundo de 2026. Agora, o ponto de maior atenção para Carlo Ancelotti é a lista de convocados para o Mundial. Embora já tenha deixado claro que tem aproximadamente 70% da lista definida, um nome é recorrente: Neymar. Questionado sobre o atacante do Santos, o italiano foi categórico.

— Se falamos de Neymar, temos que falar de outros jogadores. Temos que pensar no Brasil, que pode estar com Neymar ou sem Neymar, com outros jogadores ou sem outros jogadores. A lista definitiva vamos fazer depois da data Fifa de março — disse Ancelotti.

Neymar tem conduzido o Santos na arrancada que pode livrar o Peixe da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.

— Eu entendo muito bem que estão muito interessados em Neymar, eu quero esclarecer que estamos em dezembro, a Copa é em junho, vou escolher a equipe que vai à Copa em maio. Se Neymar merecer estar, se estiver bem, melhor que outro, ele vai jogar a Copa do Mundo e ponto. Não tenho dívida com ninguém — afirmou o treinador do Brasil.

O Brasil inicia a sua trajetória no Mundial contra Marrocos, em 13 de junho, em partida que será realizada em Boston ou Nova Jersey, com a confirmação do local pela Fifa prevista para sábado. O Grupo C disputará a primeira fase nas cidades da costa leste dos Estados Unidos, incluindo Philadelphia, Nova York/Nova Jersey, Miami e Atlanta.

Além do Marrocos, a Seleção Brasileira encara Haiti e Escócia na fase de grupos. O Haiti retorna à competição após 52 anos, enquanto a Escócia volta a disputar a Copa desde 1998.

— Posso fazer uma lista de jogadores que podem ser protagonistas na Copa do Mundo. Pode ser que agora não tenhamos um jogador referente neste sentido, mas teremos muitos jogadores referentes. Posso fazer uma lista, temos um dos melhores goleiros do mundo, alguns dos melhores zagueiros, meio-campistas top e alguns jogadores na frente. Eu disse que não quero jogadores que querem ser o melhor do mundo, quero jogadores que querem ganhar a Copa. O importante não é ter referentes, mas ter jogadores que querem ganhar — completou o treinador da Seleção Brasileira.