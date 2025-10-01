menu hamburguer
Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti sobre convocação da Seleção: ‘Não é uma lista definitiva’

Treinador explicou sobre a escolha de alguns nomes da lista

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
15:55
Atualizado há 1 minutos
Carlo Ancelotti - Brasil
imagem cameraCarlo Ancelotti em convocação da Seleção (Foto: Reprodução/CBFTV)
O técnico da Seleção Brasileira convocou nesta quarta-feira (1) a lista de jogadores para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, válidos pela próxima Data Fifa. Durante a coletiva, o comandante analisou as escolhas, explicou ausências e destacou que a relação apresentada não deve ser considerada definitiva.

Relacionadas

- Essa é uma lista que posso dizer que não é definitiva, porque temos jogo essa noite, da Champions, temos jogo no próximo fim de semana… É uma lista que leva em conta os dois jogos que vamos jogar no Japão. Privilegiamos os jogadores europeus, porque viajam menos do que os jogadores que jogam aqui no Brasil. E também por um tema de fuso horário. Para nós, para os jogadores que vêm a primeira vez, é uma oportunidade. Obviamente não é a lista definitiva e acho que muitos estarão na Copa do Mundo, é uma lista que leva em conta também as lesões que tivemos nos últimos dias. É uma oportunidade para demonstrarem todas as qualidades que têm.

➡️ CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro; confira

Segundo o treinador, a prioridade é vencer e apresentar bom futebol, mas a oportunidade também será importante para observar novos atletas.

- Vamos jogar para jogar bem e ganhar. Essa é a prioridade. Depois, ter novos jogadores, que vão jogar, que vou conhecer, mas a prioridade aqui é muito clara. Temos que ir ganhar, possivelmente jogar bem e possivelmente melhorar - afirmou.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti em coletiva na CBF para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Além disso, o técnico italiano ainda destacou a versatilidade de alguns jogadores presentes na lista:

- Há jogadores que podem jogar em diferentes posições, sobretudo na frente. Creio que na frente há jogadores que podem jogar pelo meio, na ponta, na esquerda, direita. Há muita variedade. Mas não quero fazer experimentos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O planejamento da comissão técnica também foi abordado. A ideia é enfrentar seleções dediferentes "escolas de futebol" até a Copa do Mundo.

- Era jogar contra um time asiático nessa Data Fifa, depois africanos na Data Fifa de novembro e depois europeus na Data Fifa de março. Creio que é um bom planejamento para o melhor campeonato do mundo - explicou.

➡️Dois convocados inéditos na Seleção de Ancelotti agitam web: ‘Merecedor’

Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

Bento - Al Nassr
Ederson - Fenerbahçe
Hugo Souza - Corinthians

Defensores

Caio Henrique - Monaco
Carlos Augusto - Inter de Milão
Douglas Santos - Zenit
Militão - Real Madrid
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Beraldo - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma

Meias

André - Wolverhampton
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
João Gomes - Wolverhampton
Joelinton - Newcastle
Paquetá - West Ham

Atacantes

Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
Igor Jesus - Nottingham Forest
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - Manchester United
Richarlison - Tottenham
Rodrygo - Real Madrid
Vini Jr - Real Madrid

