Carlo Ancelotti sobre convocação da Seleção: ‘Não é uma lista definitiva’

O técnico da Seleção Brasileira convocou nesta quarta-feira (1) a lista de jogadores para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, válidos pela próxima Data Fifa. Durante a coletiva, o comandante analisou as escolhas, explicou ausências e destacou que a relação apresentada não deve ser considerada definitiva.

continua após a publicidade

- Essa é uma lista que posso dizer que não é definitiva, porque temos jogo essa noite, da Champions, temos jogo no próximo fim de semana… É uma lista que leva em conta os dois jogos que vamos jogar no Japão. Privilegiamos os jogadores europeus, porque viajam menos do que os jogadores que jogam aqui no Brasil. E também por um tema de fuso horário. Para nós, para os jogadores que vêm a primeira vez, é uma oportunidade. Obviamente não é a lista definitiva e acho que muitos estarão na Copa do Mundo, é uma lista que leva em conta também as lesões que tivemos nos últimos dias. É uma oportunidade para demonstrarem todas as qualidades que têm.

➡️ CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro; confira

Segundo o treinador, a prioridade é vencer e apresentar bom futebol, mas a oportunidade também será importante para observar novos atletas.

- Vamos jogar para jogar bem e ganhar. Essa é a prioridade. Depois, ter novos jogadores, que vão jogar, que vou conhecer, mas a prioridade aqui é muito clara. Temos que ir ganhar, possivelmente jogar bem e possivelmente melhorar - afirmou.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti em coletiva na CBF para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Além disso, o técnico italiano ainda destacou a versatilidade de alguns jogadores presentes na lista:

- Há jogadores que podem jogar em diferentes posições, sobretudo na frente. Creio que na frente há jogadores que podem jogar pelo meio, na ponta, na esquerda, direita. Há muita variedade. Mas não quero fazer experimentos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O planejamento da comissão técnica também foi abordado. A ideia é enfrentar seleções dediferentes "escolas de futebol" até a Copa do Mundo.

- Era jogar contra um time asiático nessa Data Fifa, depois africanos na Data Fifa de novembro e depois europeus na Data Fifa de março. Creio que é um bom planejamento para o melhor campeonato do mundo - explicou.

continua após a publicidade

➡️Dois convocados inéditos na Seleção de Ancelotti agitam web: ‘Merecedor’

Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

Bento - Al Nassr

Ederson - Fenerbahçe

Hugo Souza - Corinthians

Defensores

Caio Henrique - Monaco

Carlos Augusto - Inter de Milão

Douglas Santos - Zenit

Militão - Real Madrid

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal

Beraldo - PSG

Vanderson - Monaco

Wesley - Roma

Meias

André - Wolverhampton

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

João Gomes - Wolverhampton

Joelinton - Newcastle

Paquetá - West Ham

Atacantes

Estêvão - Chelsea

Gabriel Martinelli - Arsenal

Igor Jesus - Nottingham Forest

Luiz Henrique - Zenit

Matheus Cunha - Manchester United

Richarlison - Tottenham

Rodrygo - Real Madrid

Vini Jr - Real Madrid