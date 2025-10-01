Jornalista ‘convoca’ Seleção com destaques de Flamengo, Vasco e Corinthians

Carlo Ancelotti vai anunciar a convocação da Seleção Brasileira para amistosos nesta quarta-feira (1°). Para esquentar o clima, o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues montou sua própria lista com jogadores de Flamengo, Vasco, Corinthians, Santos e Cruzeiro.

continua após a publicidade

Nas redes sociais da TNT Sports, VSR montou sua lista da Seleção Brasileira com muitos jogadores do futebol internacional e alguns atletas do futebol brasileiro. Flamengo, Vasco, Corinthians, Santos e Cruzeiro tiveram jogadores 'convocados' pelo jornalista.

➡️L! opina: Com lesão de Alisson, qual goleiro é melhor opção para Seleção Brasileira?

Do Flamengo, Léo Ortiz, zagueiro que vem se destacando no time de Filipe Luís, seria chamado. No rival Vasco, a dupla Paulo Henrique e Coutinho foi lembrada pelo jornalista. Já no Corinthians, Hugo Souza, que vem sendo convocado por Ancelotti, seria mantido na lista.

continua após a publicidade

Apesar da expectativa por Neymar, o jogador do Santos citado por Vitor Sérgio Rodrigues foi Gabriel Brazão, goleiro que vive grande momento no Peixe. Por fim, no Cruzeiro Kaio Jorge e Matheus Pereira, destaques do time de Leonardo Jardim, receberiam chance.

Vitor Sergio Rodrigues convocou Seleção com destaques de Flamengo, Vasco, Corinthians, Cruzeiro e Santos (Foto: Reprodução)

Com destaques de Flamengo, Vasco, Corinthians, Santos e Cruzeiro, veja lista de VSR

Destaques do Brasileirão na lista

A lista de Vitor Sérgio Rodrigues contempla muitos destaques do Brasileirão, e segue o padrão de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. O italiano tem olhado com frequência para o futebol nacional na hora de convocar a equipe.

continua após a publicidade

Flamengo, Vasco, Corinthians, Santos e Cruzeiro foram os times lembrados pelo jornalista, mas jogadores de outras equipes estão no radar. Andreas Pereira, do Palmeiras, por exemplo, pode ser chamado por Carlo Ancelotti. Vitor Roque, também do Verdão, é outro nome que não causaria espanto.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na última convocação, Jean Lucas, do Bahia, foi chamado por Carlo Ancelotti. O lateral Luciano Juba, que ficou de fora, pode ser outra novidade do Brasileirão na lista desta quarta-feira (1°).