Fora de Campo

Dois convocados inéditos na Seleção de Ancelotti agitam web: ‘Merecedor’

Ancelotti convoca 26 nomes para amistosos contra Coreia do Sul e Japão

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
15:32
Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
A convocação de Carlo Ancelotti anunciada nesta quarta-feira (30) trouxe alguns nomes nunca antes convocados por ele. Dentre eles, dois se destacaram a nível de repercussão na web: João Gomes, meio-campista do Wolverhampton e Igor Jesus, atacante do Nottingham Forest.

No geral, a aceitação do retorno de Igor Jesus à Seleção foi melhor que a de João Gomes, ex-Flamengo. O Wolverhampton, clube onde joga o meio-campista, amarga a lanterna da Premier League, com um ponto em seis jogos.

Repercussão das convocações inéditas de Ancelotti

Igor Jesus

João Gomes

Agenda de amistosos

O Brasil vai encarar a Coreia do Sul em Seul, a partir das 8h (de Brasília) do dia 10. Quatro dias depois, será a vez de enfrentar o Japão em Tóquio, às 7h30. As duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México.

Retrospecto de Ancelotti com a Seleção Brasileira

Sob Ancelotti, o Brasil realizou quatro partidas este ano, todos pelas Eliminatórias. Até aqui, o técnico acumula duas vitórias (diante de Paraguai e Chile); um empate (na estreia, com o Equador); e uma derrota (para a Bolívia, na altitude e La Paz).

Ancelotti na vitória da Seleção Brasileira contra o Paraguai (Foto: @rafaelribeirorio I CBF)
Ancelotti na vitória da Seleção Brasileira contra o Paraguai (Foto: @rafaelribeirorio I CBF)

Convocados:

Goleiros
Bento - Al Nassr
Ederson - Fenerbahçe
Hugo Souza - Corinthians

Defensores
Caio Henrique - Monaco
Carlos Augusto - Inter de Milão
Douglas Santos - Zenit
Militão - Real Madrid
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Beraldo - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma

Meias
André - Wolverhampton
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
João Gomes - Wolverhampton
Joelinton - Newcastle
Paquetá - West Ham

Atacantes
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
Igor Jesus - Nottingham Forest
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - Manchester United
Richarlison - Tottenham
Rodrygo - Real Madrid
Vini Jr - Real Madrid

