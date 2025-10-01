A convocação de Carlo Ancelotti anunciada nesta quarta-feira (30) trouxe alguns nomes nunca antes convocados por ele. Dentre eles, dois se destacaram a nível de repercussão na web: João Gomes, meio-campista do Wolverhampton e Igor Jesus, atacante do Nottingham Forest.

No geral, a aceitação do retorno de Igor Jesus à Seleção foi melhor que a de João Gomes, ex-Flamengo. O Wolverhampton, clube onde joga o meio-campista, amarga a lanterna da Premier League, com um ponto em seis jogos.

Repercussão das convocações inéditas de Ancelotti

Igor Jesus

João Gomes

Agenda de amistosos

O Brasil vai encarar a Coreia do Sul em Seul, a partir das 8h (de Brasília) do dia 10. Quatro dias depois, será a vez de enfrentar o Japão em Tóquio, às 7h30. As duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México.

Retrospecto de Ancelotti com a Seleção Brasileira

Sob Ancelotti, o Brasil realizou quatro partidas este ano, todos pelas Eliminatórias. Até aqui, o técnico acumula duas vitórias (diante de Paraguai e Chile); um empate (na estreia, com o Equador); e uma derrota (para a Bolívia, na altitude e La Paz).

Ancelotti na vitória da Seleção Brasileira contra o Paraguai (Foto: @rafaelribeirorio I CBF)

Convocados:

Goleiros

Bento - Al Nassr

Ederson - Fenerbahçe

Hugo Souza - Corinthians

Defensores

Caio Henrique - Monaco

Carlos Augusto - Inter de Milão

Douglas Santos - Zenit

Militão - Real Madrid

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal

Beraldo - PSG

Vanderson - Monaco

Wesley - Roma

Meias

André - Wolverhampton

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

João Gomes - Wolverhampton

Joelinton - Newcastle

Paquetá - West Ham

Atacantes

Estêvão - Chelsea

Gabriel Martinelli - Arsenal

Igor Jesus - Nottingham Forest

Luiz Henrique - Zenit

Matheus Cunha - Manchester United

Richarlison - Tottenham

Rodrygo - Real Madrid

Vini Jr - Real Madrid