Para os 35 jornalistas do Lance! que participaram da votação que questionava se Alisson Becker, do Liverpool, é confiável como o 1º goleiro da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, a resposta foi sim!

Do total de votantes, a maioria (18 votos), confia completamente em Alisson como o goleiro do Brasil para a Copa. Metade (15 votos), não tem plena confiança, mas, ainda assim, acredita no goleiro como o dono da posição. Somente dois votantes acham que outros goleiros são opção melhor que Alisson.

Nesta janela de jogos da Seleção, é provável que outro goleiro seja testado no lugar do titular Alisson Becker. Isso porque o goleiro do Liverpool se lesionou na derrota do Liverpool para o Galatasaray, pela 2ª rodada da Champions League, e virou dúvida para Ancelotti na convocação desta quarta-feira (1).

Lance! opina: quem é o melhor substituto?

Figurinha carimbada na Seleção, Ederson foi o goleiro a acumular a esmagadora maioria dos votos. Hugo Souza e Lucas Perri também foram mencionados.

Ederson foi, por muitos anos, a dupla de Alisson no gol brasileiro. Nas últimas convocações, o goleiro do Fenerbahçe, deu lugar a Bento e Hugo Souza.

Convocação da Seleção Brasileira

A partir das 15h (de Brasília) desta quarta-feira (1º), Carlo Ancelotti anunciará sua terceira convocação da Seleção Brasileira, a penúltima do ano, para dois amistosos na Ásia, contra Coreia do Sul e Japão

Defendendo o Liverpool, Alisson sente lesão às vésperas de convocação

No início do segundo tempo, Alisson desabou no gramado após uma defesa simples. A lesão, por outro lado, parece ter sido um pouco mais complicada. O goleiro não conseguiu permanecer em campo, foi substituído e é desfalque garantido no clássico inglês contra o Chelsea, neste sábado (4).

- Nunca é um sinal positivo quando um jogador sai assim. Vocês podem ter certeza de que ele não jogará no sábado - disse Aren Slot, técnico do goleiro brasileiro no Liverpool.