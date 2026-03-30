Atitude do Flamengo com Zico pega mal na torcida: 'Não existe'

Uma publicação do perfil oficial do Flamengo no X com uma foto do Zico pegou muito mal nas redes sociais na noite deste domingo (29). Horas depois, a foto foi apagada pela equipe de comunicação, mas internautas registraram com imagem.

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Tratado pela maioria dos torcedores como maior ídolo da história do Flamengo, Zico teve uma foto desfocada publicada, com o escudo do Rubro-Negro destacado e a seguinte legenda: "Foco no mais importante, Nação".

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Nas redes sociais, a reação da Nação foi a oposta do esperado: boa parte dos torcedores considerou uma falta de respeito com o ídolo do clube. A publicação foi apagada do perfil do Flamengo. Veja abaixo:

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Veja publicação apagada pelo perfil do Flamengo

Zico se irrita com nova contagem no Maracanã: 'Só tem um, sou eu'

Durante participação no podcast Basticast na última quinta-feira (26), o ex-jogador Zico criticou a existência de uma contagem separada de gols no Maracanã após a reforma. Maior artilheiro da história do estádio, o ídolo do Flamengo classificou a prática como desrespeito aos números construídos por atletas do passado.

O camisa 10 rubro-negro expressou sua indignação com a criação de uma artilharia que considera apenas os gols marcados no período pós-reforma. Zico argumentou que o estádio permanece no mesmo local e mantém sua identidade, não justificando uma nova contagem:

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- Por que que tem lá o artilheiro do novo Maracanã? Artilheiro do novo Maracanã, o ca***e. Artilheiro só tem um, sou eu, acabou. Não tem que ter mais - disparou o ídolo do Flamengo.

O ex-jogador do Flamengo defendeu a permanência da contagem histórica, sem apagar tudo que foi feito no passado:

- Maracanã mudou de lugar? Por que que chamam de Novo Maracanã? Por que mudou a arquibancada? Mudou a cadeira? Maracanã é o mesmo, está lá. Ninguém vai conseguir tirar dali. E ficam alimentando para acabar com a gente, acabar com o nosso passado. Esse é um grande problema do Brasil - ironizou Zico, que fez história no Flamengo.

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