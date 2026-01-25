menu hamburguer
Futebol Nacional

Impedimento semiautomático não estará disponível no início do Brasileirão

Empresa responsável pelo sistema ainda não conseguiu preparar todos os estádios

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/01/2026
14:32
Impedimento semiautomático foi apresentado na sede da CBF
imagem cameraImpedimento semiautomático será usado no Brasileirão, mas não nas primeiras rodadas (Foto: Staff Images/CBF)
Anunciado em novembro do ano passado como grande novidade para o Brasileirão deste ano, o uso do impedimento semiautomático terá de aguardar mais um pouco. Por questões de logística e infraestrutura, a empresa britânica responsável pelo fornecimento do equipamento não conseguirá garantir a implementação do sistema em todos os estádios do Brasileirão até quarta-feira (28), quando começa o campeonato.

— Nós já conseguimos fechar o contrato com para o impedimento semiautomático, mas é uma situação que o Brasil é muito extenso territorialmente. A gente tem 27 estádios (indicados para abrigar jogos da Série A) para conseguir colocar em tempo recorde essa tecnologia. A empresa tem feito tudo, a CBF tem feito tudo para a gente começar em menor tempo possível, mas a gente precisa deixar tudo alinhado — disse neste domingo (25) o presidente da CBF, Samir Xaud.

— Mas não é apenas colocar o equipamento e deixar o equipamento rodando; tem a questão da capacitação da arbitragem, tem a questão da infraestrutura de todos os estádios, que não são poucos. Queremos começar 100% — acrescentou Xaud, que participou de evento de lançamento da marca da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Rio.

— Vai ser um pouco adiado (o sistema de impedimento semiautomático), não tem como a gente colocar no início do campeonato, no dia 1, mas isso é uma coisa que não falta mais. A CBF já fechou o contrato e a gente espera o melhor momento para começar tudo, com todos os estádios preparados e a equipe preparada para realizar o melhor trabalho.

Nesta terça-feira (27), o Grupo de Trabalho da Arbitragem criado pela CBF no fim do ano passado irá anunciar novidades para o Brasileirão. O impedimento semiautomático será uma delas.

Tecnologia do impedimento semiautomático faz uso de IA
Tecnologia do impedimento semiautomático será novidade no Brasileirão (Foto: Divulgação/FIFA)

