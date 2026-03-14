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A próxima lista da Seleção Brasileira promete novidades. O técnico Carlo Ancelotti fará na próxima segunda-feira (16), às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, sua nova convocação para os compromissos diante da França, no dia 26, em Boston, e contra a Croácia, dia 31, em Orlando. A lista, que será a primeira do treinador italiano em 2026, deve trazer três estreantes e dois retornos importantes, indicando ajustes na formação do grupo que se prepara para a próxima Copa do Mundo.

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➡️ Pré-lista de Ancelotti sugere novidades para a convocação da Seleção

Um dos nomes que deve reaparecer entre os convocados é o atacante Endrick. Apesar de ter trabalhado com Ancelotti no Real Madrid, o jovem não foi chamado desde que o treinador assumiu o comando da seleção, em maio de 2025. Para ganhar minutos e protagonismo, Endrick deixou o clube espanhol e se transferiu por empréstimo para o Lyon. Na França, o atacante conseguiu se firmar como titular e vive boa fase: em 11 partidas, já marcou seis gols e deu quatro assistências, números que voltaram a colocá-lo no radar da comissão técnica.

Se Endrick já é conhecido por Ancelotti, outros nomes devem pintar pela primeira vez na lista. Um deles é Rayan, revelado pelo Vasco e atualmente no Bournemouth. Mesmo com pouco tempo na Premier League, o atacante vem chamando atenção: em seis jogos, marcou dois gols e distribuiu duas assistências.

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Outro destaque da liga inglesa é Igor Thiago, centroavante do Brentford. O brasileiro vive grande momento e aparece na disputa pela artilharia do campeonato. Até aqui, soma 18 gols, apenas quatro a menos que o líder do ranking, Erling Haaland, do Manchester City.

Além deles, outro possível estreante é o meio-campista Gabriel Sara, ex-São Paulo FC e atualmente no Galatasaray. Com a ausência de Bruno Guimarães, que se recupera de lesão, Ancelotti ainda busca uma alternativa para o setor de meio de campo e contenção, e o bom desempenho do jogador no futebol turco o credencia para a oportunidade.

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Quem também pode reaparecer é o zagueiro Bremer, da Juventus. Recuperado de uma grave lesão no joelho sofrida em 2025, o defensor voltou a atuar em alto nível na atual temporada, somando 22 partidas. Bremer, vale lembrar, esteve no grupo brasileiro na Copa do Mundo de 2022. A ligação com a Juventus antes do Mundial passado também ganhou destaque, já que parte da preparação da Seleção chegou a ser realizada em Turim.

Outro nome que segue sob observação é o de Neymar. O atacante do Santos está confirmado para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, na Vila Belmiro. O camisa 10 aparece na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti, mas ainda não tem presença garantida na convocação final da Seleção Brasileira. Uma boa atuação diante do rival pode ser determinante para carimbar o retorno do jogador à equipe nacional. Desde que passou por uma artroscopia no joelho no fim do ano passado, Neymar atuou em apenas três partidas em 2026, o que ainda gera cautela na avaliação da comissão técnica sobre suas condições físicas.

Mesmo com novidades, Ancelotti já tem boa parte do grupo definido. O treinador trabalha com cerca de 18 nomes praticamente garantidos em sua lista. A espinha dorsal da equipe deve ser formada por jogadores experientes e consolidados no futebol europeu, como Alisson Becker, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior e Raphinha. A convocação da próxima segunda-feira, portanto, servirá para completar as lacunas do elenco e observar novas opções para o ciclo que mira o próximo Mundial.

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