Campeões do Mundo pela Seleção exaltam Neymar e o querem na Copa

Dois campeões do mundo pela Seleção Brasileira exaltaram esta semana o retorno de Neymar aos campos após longo período afastado por lesão — e já depositam no atacante do Santos a esperança para a conquista da Copa do Mundo de 2026, que será realizada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. Para o ex-atacante Bebeto e o ex-lateral Cafu, Neymar ainda é o grande talento da Seleção.

— O Neymar é cobrado porque nós sabemos que ele faz algo diferente, que ele é diferenciado. Ele é um craque, e todo craque, se estiver bem, é bem vindo na Seleção Brasileira — declarou Cafu, que conversou com exclusividade com o Lance! durante o SBC Summit Rio, realizado esta semana.

Dorival Jr. coloca Neymar na pré-lista da Seleção

Neymar consta na pré-lista de convocados para os jogos do Brasil na próxima rodada das Eliminatórias, diante de Colômbia e Argentina. A lista definitiva será anunciada por Dorival Júnior na sexta-feira (7).

— O futebol brasileiro ganha com a volta de um craque como ele. É um jogador que realmente faz a diferença — acrescentou Cafu, que foi campeão do Mundo nas Copas de 1994 e 2002.

Bebeto foi além. O histórico parceiro de Romário na Seleção do Tetra elencou uma série de jogadores brasileiros que têm se destacado no futebol europeu, mas colocou Neymar em uma condição acima de todos.

— Eu estou acreditando muito no Neymar. A gente tem grandes jogadores, Vini Júnior, Rodrygo, Savinho, Paquetá… Mas o jogador diferenciado, sem dúvida nenhuma, é o Neymar. Ele é diferente. Ele tem o improviso, a rapidez de raciocínio, a qualidade. Ele é habilidoso, sabe fazer o gol com as duas pernas — considerou Bebeto, durante painel que participou no mesmo evento.

— A gente tem tudo pra ganhar a Copa do Mundo, a gente vai lutar de igual pra igual. Eu acredito muito nisso. E acredito muito no talento e na individualidade de cada um.