Convocação da Seleção Brasileira: Thiago Silva revela ligação de Dorival Jr

A próxima convocação da Seleção Brasileira está próxima. O técnico Dorival Júnior anuncia a pré-lista nesta sexta-feira (28). Nome carimbado entre os escolhidos nos últimos anos, Thiago Silva participou do podcast "Super Mundo GV" nesta quinta-feira (27) e revelou que recebeu uma ligação telefônica do atual treinador do Brasil.

Apesar da idade avançada, Thiago Silva retornou ao futebol brasileiro em 2024 e mostrou que segue jogando em alto nível. O zagueiro foi um dos principais nomes da recuperação do Fluminense, que passou a ter uma das melhores defesas do Brasileirão após a sua chegada. O nome do "Monstro "em uma nova lista da Amarelinha não seria surpresa.

- Ele (Dorival Jr) me ligou. Trocamos uma ideia assim que ele assumiu. Eu falei que Seleção, se me chamar, não é convocação. Está me intimando a ir. Maneiro isso da parte dele, e eu nunca tinha tido contato com ele. Aí ele me liga, estava do lado do Rodrigo Caetano, do lado do Juan e eu não falei isso para ninguém - contou Thiago Silva, que completou:

- Eu me deixei à disposição do Dorival. Quer convocar? Estou à disposição para poder ajudar. Eu quero ajudar de alguma forma. Eu falei para o Juan, até de roupeiro eu vou para a Copa. Se me convocar, eu estou aí. Mas acho que é o momento de outros também. Os meninos estão bem. Tem aí o Murilo aparecendo, o Gabriel Magalhães, Marquinhos, Militão voltando de lesão, Ortiz.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, durante convocação anterior da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Thiago Silva com a Seleção Brasileira

Thiago Silva jogou quatro Copas do Mundo com a Seleção Brasileira: 2010, 2014, 2018 e 2022. Nas últimas três, foi o capitão do time. No jogo do 7 a 1, contra a Alemanha em 2014, Thiago não estava em campo.