Bebeto lembra convulsão de Ronaldo: Zagallo chorando e Dunga cabisbaixo

Um dos jogadores mais experientes da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1998, o ex-atacante Bebeto lembrou nesta quarta-feira (26) como estava o clima no vestiário do time nos momentos que antecederam a final com a França. Horas antes, Ronaldo Nazário, o principal jogador da Seleção, havia sofrido uma convulsão. O atacante jogou mesmo assim, e o Brasil acabou perdendo a decisão por 3 a 0.

— O Ronaldinho [Ronaldo Fenômeno] passou mal no dia do jogo. O Ronaldinho nunca teve convulsão, nunca teve nada. Eu lembro muito bem… Quando eu fui pro lanche da tarde, o Ronaldo já não estava mais, já tinha ido para o hospital, já tinha tido o problema. E aí, eu encontrei com o presidente [da CBF] Ricardo Teixeira e falei: “presidente, Copa do Mundo a gente tem de quatro em quatros anos, mas a saúde do Ronaldo está em primeiro lugar”. Aí ele, “não, não, o Ronaldo já foi pro hospital, está tudo bem” — lembrou Bebeto, durante um painel no SBC Summit Rio, principal evento de apostas esportivas e iGaming do Brasil, que acontece no Rio.

O ex-atacante recordou que o clima na Seleção Brasileira estava longe daquele que era esperado. E que até o capitão Dunga, conhecido pelo estilo enérgico, estava abatido.

— Na preleção, o Zagallo estava chorando. “Vamos dar esse título pra ele [Ronaldo Fenômeno]”. Chorando, mas motivando a gente. “Vamos dar esse título pra ele. Vocês têm que correr, tem que honrar!” — recordou Bebeto

— Eu acho que foi a única vez que eu vi Dunga cabisbaixo. O Dunga jogando futebol era chato pra caramba! Eu tô com o Dunga desde os 17 anos de idade. Eu vindo do Vitória, ele lá do Grande do Sul. Então eu já conheço ele, eu sou um cara apaixonado por ele também… Eu e ele éramos os jogadores mais experientes, eu tinha 34, ele tinha 35. Eu disse para ele: “Se você ficar assim, o que esses meninos vão falar?” — disse Bebeto. Segundo o ex-atacante, a partir daquela conversa Dunga retomou o estilo de líder.

Ronaldo no vestiário e Edmundo 'chateado'

De acordo com Bebeto, Zagallo o consultou sobre a Seleção entrar em campo com Edmundo no ataque.

— Já estava todo mundo de roupa trocada, todo mundo sabendo que ia jogar, feliz da vida. Eu falei pro Edmundo: “Olha, eu acho que vai jogar você” — afirmou Bebeto.

— O Zagallo veio me perguntar: “Pô, o que você acha? Eu tô pensando em colocar Edmundo para jogar com você, o que você acha?”. Eu disse: “Pode colocar! Eu me entendi bem demais com ele lá no Vasco. Fizemos uma dupla maravilhosa, a gente vai se dar bem, fica tranquilo”.

Foi quando Ronaldo Fenômeno apareceu no vestiário da Seleção Brasileira e, segundo Bebeto, implorou para estar em campo.

— Aí entra o Ronaldinho no vestiário: “Zagallo, pelo amor de Deus, me deixa jogar, Zagallo. Você não pode me tirar da Copa do Mundo, da final. Você não pode me tirar da final. Eu joguei a Copa do Mundo toda”.

Bebeto conta que, com a insistência de Ronaldo, Zagallo se reuniu com a comissão técnica e com os médicos da Seleção para decidir pela escalação do atacante, o que de fato acabou acontecendo.

— O Edmundo falou: “Vai sobrar pra mim, velho.Isso vai sobrar pra mim” — disse Bebeto. — Aí o Edmundo já ficou chateado.