Bebeto: ‘Zagallo disse que eu tinha que sair do Nordeste pra ir à Copa’

Tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994, o ex-atacante Bebeto afirmou nesta quarta-feira (26) que só foi convocado para a Copa do Mundo de 1998, na França, porque deixou o Vitória e se transferiu para o Botafogo. Segundo o atacante, foi o próprio técnico da Seleção à época, Zagallo, quem disse que ele não seria convocado se continuasse atuando por um clube do Nordeste.

Então campeão do mundo, Bebeto havia acabado de retornar para o Brasil após uma temporada no Sevilla, e vinha se destacando no Vitória, clube onde começou a carreira e que voltara, ainda no auge, graças a patrocinadores.

— Eu vou contar uma história que eu nunca contei. O Zagallo me ligou, eu estava jogando no Vitória, da Bahia, tinha retornado da Espanha. Voltei para o clube onde eu comecei a minha vida, foi uma das maiores alegrias que eu tive nessa minha vida. E eu estava querendo disputar a Copa de 98 — contou Bebeto, durante um painel no SBC Summit Rio, principal evento de apostas esportivas e iGaming do Brasil, que acontece no Rio,

— E eu estava muito bem no Vitória. A gente foi campeão do Nordeste, tricampeão da Bahia. Mas o Zagallo me liga: “E aí Beto, como é que você está? Estou vendo que você está bem. Mas eu preciso que você saia de Salvador para poder te convocar, para ter forças para te convocar” — revelou Bebeto.

— Você vê a dificuldade que era. Um jogador do Nordeste ser convocado era muito difícil — continuou o ex-atacante. — O Zagallo é um cara consagrado, o único pentacampeão do mundo. Um orgulho que a gente tem de ter de ele ser brasileiro. E ele falou isso para mim: “Pra eu te convocar você tem que sair. Você tem que vir ou pro Rio, ou pra São Paulo. Aí pintou a oportunidade de vir para o Botafogo.

Ainda de acordo com Bebeto, à época a imprensa da Bahia acabou culpando a mulher do atacante pela mudança.

— E aí o Zagallo me convocou para a Seleção. Foi uma loucura, o pessoal da Bahia dizia que a minha esposa que não gostava (de morar na Bahia), colocou a culpa na coitada da minha esposa. Todo mundo acreditando que eu larguei o Vitória. Jamais isso iria acontecer, abandonar isso tudo. Eu tive que sair da Bahia para poder vir para o Rio e ser convocado.