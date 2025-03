Brasil x Colômbia: IA crava resultado da partida e quem vai fazer gol

O Brasil recebe a Colômbia nesta quinta-feira (20) pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Veja a previsão da IA para o resultado do jogo.

Simulação: Brasil x Colômbia

Pré-jogo:

O Mané Garrincha está lotado com 65 mil torcedores, a maioria vestida de amarelo, criando uma atmosfera vibrante. O Brasil entra em campo com Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson; Raphinha, Rodrygo, Vinícius Júnior; João Pedro. A Colômbia responde com Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz, Rafael Borré. O árbitro argentino Facundo Tello apita o início às 21h45.

Primeiro Tempo

5º minuto: O Brasil começa pressionando. Raphinha avança pela direita e cruza rasteiro, mas Yerry Mina corta antes que João Pedro alcance a bola. A torcida empurra o time.

12º minuto: Primeira chance clara! Vinícius Júnior recebe de Bruno Guimarães na esquerda, corta para dentro e chuta colocado. Camilo Vargas se estica todo e espalma para escanteio. O Brasil domina a posse (62%) nos primeiros minutos.

19º minuto: A Colômbia responde. James Rodríguez acha Luis Díaz em um passe genial entre as linhas. Díaz dribla Vanderson e finaliza de canhota, mas Alisson faz uma defesa segura no canto direito. O contra-ataque colombiano começa a aparecer.

28º minuto: Cartão amarelo para Jefferson Lerma, que faz falta dura em Gerson para interromper uma transição rápida do Brasil. A falta é cobrada por Raphinha, mas a bola vai por cima do gol.

35º minuto: Quase gol do Brasil! Rodrygo tabela com João Pedro na entrada da área e chuta forte, mas a bola explode no travessão. Vargas só observa, e a torcida solta um "uhhh" coletivo.

Intervalo: O primeiro tempo termina em 0 a 0. O Brasil tem mais volume (8 chutes, 3 no gol), mas a Colômbia se fecha bem e ameaça nos contra-ataques. Dorival Júnior orienta o time a acelerar as jogadas, enquanto Néstor Lorenzo pede calma e mais precisão nas transições.

Segundo Tempo

58º minuto: O Brasil abre o placar! Após uma troca de passes envolvente, Bruno Guimarães acha Raphinha livre na direita. O atacante do Barcelona corta para a perna esquerda e chuta rasteiro no canto esquerdo de Vargas, que não alcança. Brasil 1 x 0 Colômbia. A torcida explode em festa!

65º minuto: A Colômbia reage. Luis Díaz escapa pela esquerda, cruza na área, e Rafael Borré cabeceia com perigo, mas Marquinhos bloqueia no último instante. O time colombiano ganha ânimo e adianta as linhas.

72º minuto: Substituições no Brasil: João Pedro, apagado no segundo tempo, dá lugar a Endrick, e Gerson sai para a entrada de Matheus Cunha, reforçando o meio-campo.

78º minuto: Chance colombiana! James cobra falta com categoria, e Yerry Mina sobe mais alto que Gabriel Magalhães, mas a cabeçada vai para fora, rente à trave. Alisson reclama da marcação da zaga.

85º minuto: Endrick quase amplia! O jovem do Real Madrid recebe de Vinícius Júnior, dribla Sánchez e chuta cruzado, mas Vargas faz uma defesaça com os pés. O Brasil retoma o controle.

90º minuto + 3: Nos acréscimos, a Colômbia tenta o tudo ou nada. Cuadrado cruza da direita, e Luis Díaz finaliza de primeira, mas Alisson voa para fazer uma defesa espetacular. O Brasil segura a pressão.

Apito final: Brasil 1 x 0 Colômbia. O público celebra a vitória suada, enquanto a Colômbia lamenta as chances perdidas.

Pós-jogo

Destaques: Raphinha (gol e movimentação), Bruno Guimarães (maestro no meio) e Alisson (defesas cruciais) pelo Brasil; Luis Díaz (perigo constante) e Camilo Vargas (boas intervenções) pela Colômbia.

Estatísticas: Posse de bola: Brasil 59% x 41% Colômbia; chutes a gol: 14 (5 no alvo) x 7 (3 no alvo); escanteios: 6 x 3.