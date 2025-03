Jogador da Seleção Brasileira pode reforçar time de Cristiano Ronaldo

O Al-Nassr deve formalizar uma proposta para contratar o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal e da Seleção Brasileira. A equipe saudita, que conta com Cristiano Ronaldo, pretende atrair o jogador com um salário três vezes maior do que o que recebe no clube inglês. A informação foi divulgada pelo site "Talk Sport".

O atual contrato de Gabriel Magalhães com o Arsenal vai até 2027, e o clube já manifestou interesse na renovação. Para mantê-lo, porém, precisará superar a oferta salarial do Al-Nassr, que seria de 20 milhões de euros (R$ 124,2 milhões) por ano.

Ainda segundo o site, o Arsenal não deve aceitar uma proposta inferior a 100 milhões de libras (R$ 736 milhões) pelo defensor. Titular absoluto no time de Mikel Arteta, Gabriel também vem sendo presença constante na Seleção Brasileira.

Na atual temporada, o zagueiro disputou 41 partidas, marcou cinco gols e deu uma assistência. Ele é um dos pilares da equipe, que está nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Gabriel Magalhães deu os primeiros passos no futebol defendendo o Avaí, de Santa Catarina. Na carreira, também passou por Lille e Troyes, da França, além do Dínamo Zagreb, da Croácia. O zagueiro chegou ao Arsenal em 2020 e, ao todo, disputou 209 jogos, marcou 20 gols e deu duas assistências.

Gabriel Magalhães deve ser titular diante da Colômbia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Titular na Seleção Brasileira

Com Gabriel Magalhães entre os 11 iniciais, a Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira (20), às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília. O duelo desta noite é válido pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Em caso de vitória, a Seleção ultrapassa na tabela os colombianos, que ocupam a quarta posição com 19 pontos, enquanto os brasileiros estão em quinto lugar e somaram 18.