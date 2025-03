A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (20) para enfrentar a Colômbia pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Com a numeração definida, o encarregado pela camisa 9 do Brasil será João Pedro, ex-jogador do Fluminense e Moleque de Xerém.

Atualmente no Brighton, o atacante tem se destacado na Premier League, somando oito gols e sete assistências em 25 jogos. Pelo bom desempenho, foi convocado por Dorival Júnior para defender a seleção nos jogos contra a Colômbia e Argentina, este na próxima terça-feira (25).

O centro-avante foi convocado pela primeira vez em novembro de 2023, justamente nos confrontos contra as mesmas seleções. Em 2024 teve outra oportunidade com a amarelinha, mas para substituir Pedro para enfrentar o Paraguai.

- Todos os jogadores querem estar na Seleção num momento como esse. Minha primeira convocação foi contra eles (Colômbia e Argentina). Desta vez é a minha terceira, então venho mais preparado. Tenho também muitos confrontos contra jogadores das seleções rivais. Acho que quinta-feira tem tudo para dar certo. - disse João Pedro à CBF.

Trajetória no Fluminense

João Pedro quando atuava pelo Fluminense. (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, João Pedro chegou ao Fluminense com 11 anos de idade. Quando estava na escolinha do Corinthians de Ribeirão, foi observado por Luiz Felipe, treinador que mais tarde seria campeão do brasileiro sub-20 em 2015, que então o chamou para fazer um teste no Rio e rapidamente a contratação foi aprovada em Xerém.

Na base tricolor, alternou entre a titularidade e o banco de reservas até que, em 2018, quando estava no sub-17, uma mudança em seu posicionamento mudaria também sua carreira: deixou de atuar pelos lados para ser centro-avante. Pela categoria, foi vice-campeão da Taça BH, da Copa do Brasil e campeão carioca. Foi então que começou a ascensão de João Pedro, que subiu para o profissional em 2019 sem passar pelo sub-20.

Chamando a atenção de clubes europeus ainda em 2018, antes mesmo de estrear pelo time principal, o Fluminense firmou uma promessa de compra e venda com o Watford, da Inglaterra. Como o jogador era menor de idade, deixou o Brasil somente em 2020 após completar 18 anos. Em 2019, marcou nove gols e deu duas assistências com a Armadura Tricolor, sendo um dos principais jogos o contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, em que João Pedro marcou um gol de bicicleta nos acréscimos para empatar o jogo e levar a decisão da vaga para os pênaltis.