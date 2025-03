Brasil x Colômbia: qual o tamanho da disparidade financeira dos elencos?

A Seleção Brasileira recebe a Colômbia na noite desta quinta-feira (20) pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 em jogo no Estádio Mané Garrinha, em Brasília. A partida é a primeira das duas que acontecerão nesta Data Fifa e promete ser um desafio técnico importante para o elenco de Dorival Jr. Entretanto, no papel, a realidade do elenco brasileiro é bem diferente do time colombiano, que tem um valor de mercado somado bem menor do que a equipe liderada por Vini Jr, Raphinha e companhia.

O Lance! comparou os valores dos atletas presentes na convocação das equipes e mostra a disparidade financeira que cerca o jogo de logo mais. Vale ressaltar que os números do Brasil foram atualizados desde o início da convocação, que teve as saídas de Neymar, Danilo e Ederson, para as entradas de Endrick, Alex Sandro e Lucas Perri, respectivamente. As alterações de Dorival aumentaram as cifras do elenco brasileiro.

Antes, na convocação feita no dia 6 de março, a soma dos valores dos jogadores era de pouco mais de 1 bilhão de euros, o que corresponde a R$ 6,16 bilhões na cotação mais atual. Com as trocas feitas, a Seleção Brasileira passa a ter seu elenco avaliado em R$ 6,85 bilhões, cerca de R$ 690 milhões de diferença. Os números são baseados no Transfermakt, site especializado em transferências e valor de mercado de atletas.

Brasil perdeu para a Colômbia no último confronto, válido pelas Eliminatórias. (Foto: Staff Images / CBF)

A disparidade dentro do próprio time brasileiro se deve à entrada de Endrick. O atacante do Real Madrid, hoje, tem valor de mercado apontado em 40 mi de euros, ou R$ 246,5 mi. O valor é bem superior aos 15 mi de euros de Neymar, o que corresponde a R$ 92,4 mi. Nos outros dois casos, o Brasil perde valor de mercado com a troca de Ederson (R$ 184 mi) para Perri (R$ 49 mi) e também na saída de Danilo (R$ 24 mi) e entrada de Alex Sandro (R$ 11 mi).

Qual a disparidade financeira dos elencos de Brasil e Colômbia?

Ao comparar os dois times convocados para a Data Fifa, os times de Brasil e Colômbia têm uma diferença significativa de R$ 4,9 bilhões de valor de mercado. A seleção convocada pelo técnico argentino Néstor Lorenzo vale pouco mais de R$ 1,9 bilhão. O nome mais valioso da lista é Luis Díaz, atacante do Liverpool, que é avaliado em 85 milhões de euros, pouco mais de R$ 523 milhões.

O valor, quando comparado ao Brasil, colocaria o colombiano como o terceiro mais caro do elenco. Díaz supera atletas como o próprio Endrick, além de Raphinha e Estêvão. Mas ainda não chega no nível de nomes como Rodrygo e Vini Jr, os mais valiosos da Seleção Brasileira com 100 e 200 milhões de euros, respectivamente.

Outro dado que ajuda a aumentar essa disparidade entre Brasil e Colômbia é o valor médio dos jogadores. Isso porque o time de Dorival Jr. só tem três nomes avaliados abaixo dos 10 milhões de euros, o que ajuda a manter a média dos atletas no alto. Na Colômbia, apesar dos picos com Luis Díaz e outros convocados, como John Durán (40 mi de euros) e Daniel Muñoz (25 mi de euros), a maioria dos atletas é cotado com valores abaixo desse recorte.

No total, são 16 jogadores convocados que valem menos do que 10 milhões de euros. O mais baixo é o veterano goleiro David Ospina. Apesar de não ser atualmente o titular, o arqueiro de 36 anos do Atlético Nacional é peça garantida no elenco da Colômbia e hoje é avaliado em "apenas" 600 mil euros, ou R$ 3,7 mi. É o único entre as duas equipes que é cotado abaixo da casa do milhão de euros.

Na comparação o "mais barato" da Seleção Brasileira é Alex Sandro, que entrou na vaga de Danilo e vale, segundo a plataforma, 1,8 milhão de euros, ou R$ 11 milhões na cotação atual. Além do lateral, Perri e Wesley, do Flamengo, são s jogadores que estão abaixo dos 10 mi de euros.

Veja os valores das convocações de Colômbia e Brasil

Colômbia:

Goleiros

Camilo Vargas (Millonarios) – 1 milhão de euros ( R$6,16 milhões )

– 1 milhão de euros ( ) David Ospina (Atlético Nacional) – 0,6 milhão de euros ( R$3,70 milhões )

– 0,6 milhão de euros ( ) Álvaro Montero (Millonarios) – 1,5 milhão de euros (R$9,24 milhões)

Defensores

Carlos Cuesta (Galatasaray) – 5 milhões de euros (R$30,81 milhões) Jhon Lucumi (Bologna) – 18 milhões de euros (R$111,00 milhões) Daniel Muñoz (Crystal Palace) – 25 milhões de euros (R$154,08 milhões) Santiago Arias (Bahia) – 2,2 milhões de euros (R$13,56 milhões) Johan Mojica (Mallorca) – 2,2 milhões de euros (R$13,56 milhões) Yerry Mina (Cagliari) – 3 milhões de euros (R$18,49 milhões) Dávinson Sánchez (Galatasaray) – 19 milhões de euros (R$117,10 milhões) Cristian Borja (América) – 2 milhões de euros (R$12,33 milhões)

Meio-campistas

Kevin Castaño (River Plate) – 6 milhões de euros ( R$36,98 milhões )

– 6 milhões de euros ( ) Jorge Carrascal (Dínamo Moscou) – 7 milhões de euros ( R$43,14 milhões )

– 7 milhões de euros ( ) James Rodríguez (León) – 2,5 milhões de euros ( R$15,41 milhões )

– 2,5 milhões de euros ( ) Richard Ríos (Palmeiras) – 14 milhões de euros ( R$86,28 milhões )

– 14 milhões de euros ( ) Jaminton Campaz (Rosario Central) – 6 milhões de euros ( R$36,98 milhões )

– 6 milhões de euros ( ) Jefferson Lerma (Crystal Palace) – 12 milhões de euros ( R$73,96 milhões )

– 12 milhões de euros ( ) Juanfer Quintero (América de Cali) – 2,5 milhões de euros ( R$15,41 milhões )

– 2,5 milhões de euros ( ) Juan Portilla (Talleres) – 3,5 milhões de euros ( R$21,57 milhões )

– 3,5 milhões de euros ( ) Jhon Arias (Fluminense) – 16 milhões de euros (R$98,61 milhões)

Atacantes

Jhon Durán (Al-Nassr) – 40 milhões de euros (R$246,52 milhões) Luis Díaz (Liverpool) – 85 milhões de euros (R$523,84 milhões) Rafael Borré (Internacional) – 8 milhões de euros (R$49,30 milhões) Jhon Córdoba (Krasnodar) – 14 milhões de euros (R$86,28 milhões) Luis Sinisterra (Bournemouth) – 17 milhões de euros (R$104,77 milhões) Marino Hinestroza (Atlético Nacional) – 2,8 milhões de euros (R$17,26 milhões)

Brasil:

Goleiros

Alisson (Liverpool) – R$154,08 milhões Bento (Al-Nassr) – R$184,89 milhões Lucas Perri (Lyon) – R$49,30 milhões

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid) – R$246,52 milhões

– R$246,52 milhões Gabriel Magalhães (Arsenal) – R$462,22 milhões

– R$462,22 milhões Marquinhos (PSG) – R$246,52 milhões

– R$246,52 milhões Léo Ortiz (Flamengo) – R$67,79 milhões

– R$67,79 milhões Murillo (Nottingham Forest) – R$308,15 milhões

Laterais

Alex Sandro (Flamengo) – R$11,09 milhões

– R$11,09 milhões Guilherme Arana (Atlético-MG) – R$80,12 milhões

– R$80,12 milhões Wesley (Flamengo) – R$55,47 milhões

– R$55,47 milhões Vanderson (Monaco) – R$123,26 milhões

Meio-campistas

André (Wolverhampton) – R$154,08 milhões Bruno Guimarães (Newcastle) – R$493,04 milhões Gerson (Flamengo) – R$123,26 milhões Matheus Cunha – R$308,15 milhões Joelinton (Newcastle) – R$246,52 milhões

Atacantes