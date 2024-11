Brasil x Venezuela na Arena Pantanal, em Cuiabá.







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 14/11/2024 - 06:15 • São Paulo

O Brasil entra campo contra a Venezuela às 18h desta quinta-feira (14) e tem a missão de manter a sequência positiva alcançada na Data Fifa do mês de outubro. Foram duas vitórias contra Chile, 2 x 1 fora de cas, e Peru, uma goleada no Mané Garrincha por 4 x 0. Agora, diante da Venezuela, a equipe de Dorival Jr. mira retomar vez a confiança e se estabelecer entre os primeiros colocados da tabela. E esse será o 30º encontro entre os dois países em jogos oficiais.

A adversária está fora do grupo das sete que se classificam para o Mundial de 2026, mas está colada na Bolívia, que fecha o "G7" das Eliminatórias. A seleção venezuelana tem 11 pontos somados em dez rodadas da competição. Já o Brasil deu um salto na tabela depois dos últimos confrontos e hoje ocupa a 4ª posição com 16 pontos.

Nesse histórico de confrontos entre Brasil e Venezuela estão jogos válidos pelas Eliminatórias e Copa América, além de um amistoso disputado em 2008. Esse jogo, aliás, é marcado por ser a única vitória dos venezuelanos contra a Seleção Brasileira. A partida, aliás, não aconteceu no território de nenhum dos países.

No dia 6 de junho de 2008 o Brasil recebeu a Venezuela no Gillette Stadium, arena que fica em Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. Comandada por Dunga, a Seleção Brasileira perdeu por 2 x 0 com gols marcados por Giancarlo Maldonado logo aos 5 minutos de jogo e o segundo anotado por Ronald Vargas, no fim da primeira etapa.

O elenco brasileiro ainda contava com grandes nomes em sua convocação, como Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Alexandre Pato e Gilberto Silva. Mesmo assim, melhor para os venezuelanos que festejaram a única vitória, mesmo em um jogo sem grandes pretensões.

A última partida entre Brasil x Venezuela aconteceu em outubro de 2023, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Empate em 1 x 1 já pelas Eliminatórias de 2026. Neymar esteve em campo nesta partida.

Veja os números de Brasil x Venezuela

Dos 29 jogos disputados até então, são 24 vitórias da Seleção Brasileira, 4 empates e a única derrota para os rivais venezuelanos. Ao analisar os números de gols, a disparidade é ainda mais gritante: são 97 gols marcados pelo Brasil contra apenas 10 anotados pela Venezuela.

Ao analisar apenas os jogos disputados em território venezuelano, o aproveitamento do Brasil é melhor do quando recebe os adversários em casa. São 10 jogos no país vizinho e 100% de aproveitamento.

As maiores goleadas são do Brasil, claro. 7 x 0 é a maior goleada conquistada no duelo. Uma única vez, na Copa América de 1999. O placar de 6 x 0, porém, já se repetiu quatro vezes ao longo da história.

Porém, a última goleada do Brasil em cima da Venezuela aconteceu em 2008. 4 x 0 aplicado fora de casa nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Desde então, apenas um 3 x 0 conquistado em 2021 na Copa América.