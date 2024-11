Dorival Jr concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (13) (Foto: Reprodução/CBF TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 12:15 • Belém (PA)

Dorival Jr explicou o que pensa sobre o ataque da Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (13), o técnico acredita que a liberdade dos atacantes é fundamental desde que certos comportamentos sejam respeitados.

- Imagino que uma equipe sempre tenha que ter um posicionamento inicial e respeitado. Porém, que não seja fixo. Eu penso que a liberdade de movimentos é fundamental. Existe uma troca setorizada. Uma troca que sejam respeitados os comportamentos para que você possa criar e retomar a bola em velocidade e rapidez - analisou Dorival. E emendou:

- Saída com três, quatro ou dois, eu imagino que isso depende muito do adversário e da partida. É um detalhes que pode fazer diferença. Porém, te dá uma sustentação. Uma saída com três te dá uma sustentação defensiva importante. Até porque você faz a recomposição com apenas um homem, independente do lado do campo.

- Temos uma movimentação constante e frequente com todos os homens de ataque. A princípio, um posicionamento que se mostre fixo, mas com liberdade de movimentação para que possamos criar dificuldades e tirar a equipe adversária que apresenta um posicionamento definido.

O Brasil é o quarto colocado nas Eliminatórias da Copa, com 16 pontos. Caso vença, a Seleção tem chance de pular para a segunda posição da tabela. Para isso, a Colômbia não pode vencer o Uruguai na sexta-feira (15).

Brasil enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (14) (Foto: Reprodução/CBF TV)

Na 11ª rodada, o Brasil encara a Venezuela, no Estádio Monumental de Maturín, em Monagas. A bola rola às 18h desta quinta-feira (14).