Marcos Antônio, do São Paulo, está em lista de pré-convocados da Seleção Brasileira. A informação foi antecipada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Ao todo, 23 jogadores serão anunciados de forma oficial. A lista completa de pré-convocados não é divulgada, mas a reportagem confirmou a presença do meia do São Paulo.

Marcos Antônio ainda não foi chamado para a Seleção Brasileira, mas desta vez surge a possibilidade de aparecer entre os convocados para os próximos compromissos da equipe.

No Tricolor, o meio-campista tem sido um dos principais destaques da temporada. Emprestado pela Lazio, da Itália, ele tinha contrato até a metade do ano, mas o clube paulista conseguiu negociar a prorrogação do vínculo até dezembro, mantendo as cláusulas que obrigam a compra do jogador.

O bom momento vivido por Marcos Antônio justifica o movimento. Ele se tornou peça de confiança da comissão técnica e hoje é considerado titular absoluto na posição.

Marcos Antônio pode pintar entre os convocados de Ancelotti (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

Convocação da Seleção Brasileira

A apresentação dos atletas está marcada para 1º de setembro, segunda-feira, no centro de treinamentos da Granja Comary, em Teresópolis. O primeiro compromisso será contra o Chile, no dia 4, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, a seleção encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9 de setembro, terça-feira, às 20h30 (de Brasília).