Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 18:46 • Rio de Janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta quarta-feira (13), a numeração dos 23 atletas convocados para os compromissos de novembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Sem a convocação de Endrick, do Real Madrid, a camisa 9 da Seleção Brasileira tem um novo nome: Igor Jesus, atacante do Botafogo.

Em coletiva, o técnico Dorival Júnior confirmou que o jogador do Alvinegro será titular no confronto contra a Venezuela nesta quinta-feira (14). Luiz Henrique, com a camisa 21, começará no banco de reservas. Com as novas numerações divulgadas, os torcedores opinaram sobre a histórica camisa 9, agora, pertencer ao jogador de 23 anos. Confira os comentários:

Nos últimos compromissos da Seleção, os atacantes do Glorioso foram os destaques da Amarelinha nas partidas contra Chile e Peru. Tanto Igor Jesus, quanto Luiz Henrique marcaram na vitória de 2 a 1 sobre o Chile. Na goleada de 4 a 0 sobre o Peru, Igor Jesus sofreu o pênalti, convertido por Raphinha, que abriu o placar para o Brasil. Já Luiz Henrique, entrou no segundo tempo para marcar o quarto gol e sacramentar a goleada. A atuação dos jogadores do Botafogo foi elogiada por Dorival Júnior após a partida.

O Brasil enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (14), às 18h (de Brasília), no Monumental de Maturín. Em seguida, enfrenta o Uruguai, na terça-feira (19), na Arena Fonte Nova. Já o Botafogo, entra em campo no dia seguinte (20), em duelo contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, na Arena MRV.

