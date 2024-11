André em ação pela Seleção Brasileira durante treino (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 13:27 • Redação do Lance!

Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atlético-MG, e André, volante do Wolverhampton, estão fora da partida entre Brasil e Venezuela. O anúncio foi informado por um comunicado da CBF nesta quarta-feira (13).

Apesar da ausência, Arana e André viajarão com o elenco brasileira da Seleção Brasileira para o jogo desta quinta-feira (14). O lateral sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino de terça-feira (12), enquanto o volante sentiu dores no lado direito do quadril na mesma sessão. O Brasil enfrenta a Venezuela, às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Maturín, em Monagas, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A apresentação dos atletas da Seleção e os treinamentos antes da viagem à Venezuela estão acontecendo em Belém, no Pará, nas dependências do estádio do Mangueirão. A delegação embarca a Maturín, à tarde, em voo fretado.

Após o jogo contra a Venezuela, a Seleção Brasileira viaja a Salvador, na Bahia, no dia 19 de novembro, para enfrentar o Uruguai, na Fonte Nova. O jogo é válido pela 12ª rodada, às 21h45 (de Brasília).

