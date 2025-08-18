Jogadores do Bahia pedem convocação de Juba para Seleção: ‘Olha esse garoto’
Lateral é destaque da campanha tricolor na Série A
Em alta no Bahia, Luciano Juba se destaca cada vez mais por ser uma das referências da equipe, que atualmente está na quarta posição do Campeonato Brasileiro. Com atuações regulares e decisivas, o lateral-esquerdo ganhou a moral dos companheiros de elenco antes de Carlo Ancelotti divulgar a lista larga da seleção brasileira com os pré-convocados para as duas últimas rodadas das eliminatórias, contra Chile e Bolívia.
— Juba é Seleção car****! Olha para esse garoto aqui, está com a "seta" lá no alto — brincou Jean Lucas, em vídeo de bastidores divulgado pelo clube depois da vitória contra o Corinthians.
Os nomes dos atletas na pré-lista ainda não foram divulgados pela CBF, mas ter Juba entre eles não seria um exagero. Longe disso.
Luciano Juba é muito mais do que um lateral-esquerdo para o Bahia. No esquema de Rogério Ceni, ora ele dá uma de meia, de ponta e, às vezes, centroavante. E quase sempre o resultado é positivo, muito pela capacidade do atleta de ser polivalente e se adaptar a várias funções.
Para materializar o argumento, os números de Juba mostram seu destaque com a camisa azul, vermelha e branca. Presente em todos os 18 jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro (17 como titular), ele é o segundo atleta de linha com mais tempo de jogo nesta temporada, só atrás do zagueiro Ramos Mingo, com 3234 minutos.
Por conta da sua vocação ofensiva, Juba é o artilheiro do Bahia no Brasileirão ao lado de Michel Araújo, com quatro gols. Três deles, inclusive, garantiram pontos importantes para o time, contra o Santos, Atlético-MG e Fluminense. Esses dois últimos foram verdadeiros golaços, com o lateral pisando próximo à grande área.
Em toda a temporada, Juba tem quatro gols e sete assistências em 43 jogos. O lateral, inclusive, é o maior garçom da equipe em 2025.
Tudo isso sem falar do desempenho dele pelo Sport, clube que o revelou, que chamou a atenção de todo o Brasil e despertou o interesse do Bahia. Em 2023, por exemplo, foram 38 participações em gols (20 bolas nas redes e 18 assistências) em 53 jogos. À época ele, jogava como um atacante pelo Leão da Ilha.
Laterais na última convocação de Ancelotti
Na primeira convocação do técnico italiano Carlo Acelotti, para enfrentar Equador e Paraguai, dois laterais-esquerdos foram chamados: Alex Sandro (Flamengo) e Carlos Augusto (Inter de Milão). Guilherme Arana, do Atlético-MG, é outro que também recebeu convocações recentes e está sempre no radar.
Apesar dos jogadores de qualidade que a seleção brasileira tem para a posição, nenhum deles é insubstituível, e poderiam sim abrir uma vaga para um atleta que se destaca no Campeonato Brasileiro na convocação, como é o caso de Luciano Juba. Afinal, esse é o momento de testes, já que a Copa do Mundo se aproxima a cada dia.
O Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.
