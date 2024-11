Dorival Júnior justifica escolha de Gerson no lugar de Paquetá na Seleção

Dorival Júnior durante convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 11:54 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (14), contra a Venezuela, em Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva na véspera do confronto, o técnico Dorival Júnior explicou o motivo da escolha de Gerson como titular na equipe na vaga de Lucas Paquetá.

Meio-campista do West Ham, Lucas Paquetá esteve fora do confronto contra o Peru na última Data Fifa por precisar cumprir suspensão após receber o segundo cartão amarelo durante a partida diante do Chile. Para a vaga, Gerson, do Flamengo, foi escolhido como titular. Satisfeito com o desempenho do "Coringa", Dorival resolveu mantê-lo na equipe.

- Eu acho que ninguém deixa de ser titular. Acredito que ninguém possa ignorar o momento que o Gerson vem atravessando no Flamengo. É um dos principais jogadores da sua equipe e há um período considerável. Paquetá é um jogador que eu tenho muita confiança, ele sabe disso. Na partida anterior, a saída do Paquetá no Chile (com a entrada do Gerson) nós ganhamos. Ganhamos uma mobilidade, mas não por culpa do atleta que saiu, Paquetá é um jogador de ótimo nível - disse.

- Amanhã, de repente, ele pode entrar e ser um fator decisivo para a nossa equipe. Não especificamente na função do Gerson, ele (Paquetá) é um jogador que pode fazer muitas funções e tem essa característica. Independente de não estar iniciando. É uma Seleção, e todos podem estar atuando em qualquer circunstância - completou o técnico.

Seleção Brasileira encara adversários em má fase

Apesar de serem mais fortes que Chile e Peru, Venezuela e Uruguai não devem oferecer a mesma dificuldade vista nos jogos válidos pelo primeiro turno. No ano passado, o Brasil apenas empatou por 1 a 1 com os venezuelanos, na Arena Pantanal, e perdeu por 2 a 0 para os uruguaios, no estádio Centenário. As duas equipes, porém, passam por má fase, enquanto a Seleção Brasileira está em ascensão.

A Venezuela está há seis jogos sem vencer — foram quatro empates e duas derrotas —, enquanto o Uruguai empatou três e perdeu um dos seus últimos quatro confrontos. No mês passado, veio à tona um descontentamento do grupo de jogadores com o tratamento recebido por parte do técnico da equipe, o argentino Marcelo Bielsa.