Brasil vence o Equador e fica com o 3º lugar do Sul-Americano Sub-17

O Brasil Sub-17 venceu o Equador na tarde deste domingo, por 1 a 0 - gol de Eduardo Pape - e terminou o Campeonato Sul-Americano Sub-17 na terceira colocação. A Seleção Brasileira terminou a competição com quatro vitórias e uma derrota e está garantida na Copa do Mundo Sub-17, que será disputada no final deste ano.

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O jogo começou intenso no estádio Ameliano Villeta, em Villeta, no Paraguai. Após uma pressão inicial do Equador, o Brasil abriu o placar com Eduardo Pape. O meia do Cruzeiro acertou lindo chute rasteiro de fora da área.

Foto: Nelson Termé / CBF

O jogo então passou a se alternar entre os ataques perigosos do Equador com a tentativa do Brasil em segurar o placar. Enquanto isso, tentava encaixar um contra-ataque para ampliar a vantagem.

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Mas o placar se manteve inalterado até o fim e a Seleção Brasileira pode celebrar a terceira posição da competição.

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A seleção brasileira, que dominou a primeira fase com 100% de aproveitamento, acabou eliminada da briga pelo troféu nas semifinais. O Brasil deu adeus ao torneio após ser derrotado pela Colômbia. O formato da competição contou com uma fase inicial dividida em dois grupos, classificando os dois melhores de cada chave para as semifinais em jogo único e eliminatório.

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A Seleção Brasileira Sub-17 encerrou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Vitórias contra a Bolívia (5 a 0), Peru (4 a 1) e Argentina (3 a 0). Na semifinal, a equipe sofreu um revés por 3 a 0 para a Colômbia e por isso ficou fora da disputa pelo título.

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Agora, a Seleção Brasileira Sub-17 começará a focar na Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Catar, em novembro.