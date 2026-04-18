Estêvão sofre lesão em Chelsea x Manchester United e preocupa Seleção Brasileira

O sábado (18) de Premier League trouxe uma notícia preocupante para os torcedores do Chelsea e, principalmente, para a comissão técnica da Seleção Brasileira. Durante o clássico contra o Manchester United, disputado em Stamford Bridge, o atacante Estêvão foi obrigado a deixar o gramado precocemente, aparentando fortes dores físicas.

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Estêvão deixando o campo após sofrer uma lesão durante a partida da Premier League entre Chelsea e Manchester United (Foto: Glyn KIRK / AFP)

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O lance ocorreu logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque fulminante do Chelsea, Estêvão disparou em velocidade e, mesmo após um pequeno tropeço que desequilibrou sua corrida, demonstrou frieza para prosseguir e finalizar contra a meta dos Red Devils. No entanto, o momento de euforia durou pouco: imediatamente após o chute, o atleta colocou a mão na parte posterior da coxa direita, indicando que havia sentido algo na musculatura.

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Percebendo a gravidade da situação, o técnico Liam Rosenior não perdeu tempo. O treinador acionou prontamente o atacante Alejandro Garnacho, que entrou em campo para substituir Estêvão. O jovem craque brasileiro deixou o gramado caminhando com dificuldade, sendo amparado pela equipe médica em direção ao vestiário.

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Estevão teve lesão na coxa em fevereiro

Este não é o primeiro susto do atacante na atual temporada. Em fevereiro, Estêvão sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante a partida contra o Hull City, válida pela FA Cup. Na ocasião, apesar da vitória do Chelsea por 4 a 0, o problema físico impediu a sequência do atleta e o tirou da última convocação da Seleção Brasileira, o que gera ainda mais cautela por parte do estafe do jogador e da comissão técnica brasileira agora.