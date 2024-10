Brasil confia no retrospecto para enfrentar o Peru nas Eliminatórias

Brasil venceu a Copa América 2019 em cima do Peru, por 3 a 1, no Maracanã (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 05:30 • Brasília (DF)

Na busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026, Brasil e Peru se enfrentam na próxima terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no duelo válido pela décima rodada das Eliminatórias. Apesar das dificuldades para conquistar bons resultados no ciclo com Dorival Júnior, a Canarinho leva a melhor no retrospecto contra a Bicolor.

➡️ Com Paquetá suspenso, Dorival convoca substituto para Seleção

Raio-X: Brasil vs Peru

As seleções se enfrentaram 51 vezes, com uma vantagem esmagadora da equipe brasileira: são 37 vitórias do Brasil, nove empates e cinco derrotas para o Peru. Na história do confronto, a Seleção Brasileira já totalizou uma invencibilidade de quase 30 anos, somando 16 jogos sem perder, de abril de 1985 a novembro de 2015.

No histórico recente, dos dez últimos duelos, foram oito vitórias para o Brasil contra duas para o Peru. Quando o assunto é gol, os brasileiros se sobressaem com mais de 110 tentos (média de 2,16 por partida), enquanto os peruanos marcaram 33 vezes (média 0,65).

Um dos jogos mais marcantes da história do confronto é, sem dúvidas, a final da Copa América 2019, onde a Seleção conquistou seu último título da competição continental. A última vitória do Peru foi justamente no mesmo ano, em amistoso após o fim do torneio.

Na última vez que dividiram o gramado, em setembro de 2023, a partida terminou em 1 a 0 para o Brasil, pela segunda rodada visando a classificação à Copa do Mundo. Com rivalidade histórica, as equipes disputaram Copa do Mundo, Eliminatórias, amistosos internacionais, Copa América e o Campeonato Panamericano.

Brasil venceu o Peru por 1 a 0, na última vez que se enfrentaram, no dia 12 de setembro de 2023 (Foto: Vitor Silva/CBF)

➡️ ‘Seca de estrelas’: Jornal argentino critica desempenho da Seleção Brasileira

Dúvidas na reformulação no ciclo de Dorival

Mesmo com a vitória sobre o Chile na rodada anterior, a Seleção Brasileira apresenta várias dificuldades em campo e precisou de um respiro na tabela das Eliminatórias - agora, a Canarinho ocupa a quarta colocação, com 13 pontos.

O triunfo pode ter aliviado a pressão momentaneamente, mas a Seleção Brasileira ainda precisa mostrar mais consistência e evolução para convencer os torcedores e alcançar a classificação para a Copa do Mundo de 2026 sem maiores sustos.