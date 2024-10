Elenco do Botafogo reage aos gols de Igor Jesus e Luiz Henrique

Igor Jesus comemora o gol em Chile x Brasil (Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 12:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil superou o Chile por 2 a 1, nesta quinta-feira (10), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, com a estrela de dois jogadores do Botafogo. Luiz Henrique e Igor Jesus balançaram as redes e viraram a partida que deu ao time de Dorival Júnior a quarta colocação na competição. O elenco do Glorioso, portanto, reagiu aos gols da dupla de ataque.

➡️ ANÁLISE: Jogadores do futebol brasileiro decidem para Seleção em renovação

A Seleção Brasileira teve o pior início possível e perdia desde o primeiro minuto do jogo. Ainda assim, chegou ao empate aos 45, quando Igor Jesus marcou o gol do empate ao fim do primeiro tempo. Savinho fez uma boa jogada pela direita, cruzou na área para o centroavante cabecear no contrapé do goleiro Cortés.

Ao fim da segunda etapa, a equipe de Dorival Júnior seguiu pressionando e a estrela do Glorioso brilhou mais uma vez. Luiz Henrique recebeu o passe de Bruno Guimarães, cortou a marcação de Morales e chutou no cantinho do goleiro chileno.

Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Aproveite para garantir a camisa deste ano do Fogão com frete grátis na Netshoes! A partir de R$ 339,49

▶️ Botafogo atinge marca histórica com convocados para a Data Fifa

Dentre os jogadores do atual líder do Campeonato Brasileiro, Alex Telles, Fernando Marçal, Alexander Barboza, Bastos e Fabiano foram alguns jogadores alvinegros que comentaram nas publicações da dupla.

Confira os comentários do elenco do Botafogo após os gols de Luiz Henrique e Igor Jesus na vitória da Seleção Brasileira: