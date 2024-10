Igor Jesus comemora o gol em Chile x Brasil (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 12:00 • Rio de Janeiro

Apesar da vitória contra o Chile por 2 a 1, nas Eliminatórias para a Copa de 2026, o desempenho da Seleção Brasileira novamente deixou muito a desejar. Com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus, o Brasil precisou contar com jogadas pontuais dos alvinegros para garantir o resultado positivo. O mau desempenho coletivo da equipe virou alvo do jornal argentino Olé.

➡️Com Igor Jesus, Brasil chega ao décimo ‘Camisa 9’ desde a Copa do Mundo

Luiz Henrique marcou o gol da vitória da Seleção Brasileira contra o Chile nas Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Para o jornal diário argentino, os jogadores brasileiros entraram 'dormindo' em campo, se referindo a pouca intensidade apresentada pelos jogadores em campo. O Olé destaca o que muitos no Brasil defendem, a Seleção Brasileira está 'mergulhado em uma crise poucas vezes vista. Com ausências de peso (Alisson, Militão e Vinicius), outro jogador em meio a um escândalo de apostas esportivas (Lucas Paquetá)'.

➡️Atletas do Botafogo salvam o Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026; veja o último gol de atletas de clubes brasileiros pela Seleção no século

Reconhecendo a crise e a pressão que o técnico Dorival Júnior enfrenta no comando da Amarelinha, a imprensa entende que 'A permanência em terras chilenas teria terminado em escândalo se o Brasil perdesse o segundo jogo'. Com uma 'seca de estrelas', na noite da última quinta-feira, a Seleção precisou contar com a "estrela" de um jogador nunca antes convocado e de um recém-chegado, Igor Jesus e Luiz Henrique, respectivamente.

Lucas Paquetá na vitória da Seeleção Brasileira contra o Chile (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O que vem pela frente

Agora na quarta posição na classificação, a Seleção Brasileira se prepara para receber o lanterna Peru, na abertura do returno das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O jogo será na próxima terça-feira (15), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No mesmo dia, a seleção chilena visita a Colômbia, em Barranquilla.